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ФСБ задержала членов хакерской группы REvil
ФСБ после запроса из США задержала группу хакеров, занимавшихся кибепреступностью
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что она провела рейд и прекратила деятельность банды вымогателей REvil.

14 января в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях были проведены рейды у 25 жителей, принадлежащих 14 участникам, подозреваемым в принадлежности к группе REvil. Власти заявили, что они изъяли более 426 миллионов рублей, 600 000 долларов и 500 000 евро наличными, а также криптовалютные кошельки, компьютеры и 20 дорогих автомобилей. «Задержанным членам [ОПГ] предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Незаконный оборот средств платежа» УК России», — говорится в сообщении ФСБ. ФСБ заявила, что провела операцию по запросу властей США, которые были уведомлены об их результатах.

Рейд был проведен после того, как президент Байден и власти США в течение лета неоднократно оказывали давление на президента России Владимира Путина с целью пресечения деятельности целой экосистемы киберпреступности, в которой скрываются многие из ведущих на сегодняшний день групп вымогателей.

Группа REvil была одной из самых активных групп вымогателей в прошлом году, отвечая за атаку на JBS Foods, которая повлияла на поставки мяса в США и Австралии в мае, а также за атаку на IТ-провайдера Kaseya.

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ФСБ не назвала имена ни одного из задержанных подозреваемых, хотя после того, как эта новость вышла в эфир, российское новостное агентство РБК опознало одного из подозреваемых как Романа Муромского, а ТАСС опознало второго участника как Андрея Бессонова.

#хакеры #вымогатели #фсб #revil #киберпреступность
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