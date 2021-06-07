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Компания заявила об атаке в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в понедельник. Navistar заявляет, что его операции не пострадали, несмотря на нарушение безопасности, поскольку его IТ-системы полностью функционируют. Компания также приняла ряд мер, направленных на смягчение потенциального воздействия атаки. «Узнав об угрозе кибербезопасности, Компания начала расследование и предприняла немедленные действия в соответствии со своим планом реагирования на подобные инциденты, включая использование протоколов сдерживания потенциальной угрозы, привлечение внутренних и сторонних экспертов по безопасности информационных технологий и криминалистики, для оценки любого воздействия на IТ-систему компании и использования дополнительных мер безопасности для защиты целостности инфраструктуры IТ-системы и содержащихся в ней данных», - заявили в Navistar.

Однако в конце прошлого месяца, 31 мая, Navistar «сделала заявление о том, что определенные данные были украдены из IТ-системы компании». Когда их спросили, содержится ли в заявлении о краже данных, какие-либо требования о выкупе, представитель Navistar сказал, что расследование продолжается и у них нет «дополнительных деталей, которыми можно было бы поделиться в настоящее время».

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Представитель также сообщил, что они «находятся в контакте с федеральными правоохранительными органами» и «предпринимают активные шаги, чтобы минимизировать потенциальное воздействие». «Меры, описанные выше, продолжаются, поскольку Компания с помощью сторонних экспертов продолжает расследование и устранение масштабов и последствий инцидента кибербезопасности», - добавили Navistar.

Хотя в документации Navistar SEC не было упоминания о программах-вымогателях, существует высокая вероятность того, что это так, поскольку известно, что более двух десятков операций с программами-вымогателями используют тактику двойного вымогательства, при которой они крадут данные у жертв. Извлеченные данные затем используются в качестве рычага давления, чтобы заставить их заплатить выкуп под угрозой опубликования украденной информации компании на специализированных сайтах даркнета или другими способами.

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Navistar - холдинговая компания и ведущий производитель в Северной Америке, чьи филиалы и дочерние компании производят коммерческие грузовики, военные автомобили, школьные автобусы и собственные двигатели. Компания находится в процессе завершения слияния с TRATON SE, дочерней компанией Volkswagen AG и одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей под брендами MAN и Scania.