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Иностранная секретная служба Дании позволила Агентству национальной безопасности США подключиться к важнейшему Интернет-узлу и телекоммуникационному центру в Дании и шпионить за сообщениями европейских политиков. Об этом в воскресенье сообщило совместное расследование некоторых крупнейших информационных агентств Европы.

Секретный договор, подписанный между АНБ и Датской службой военной разведки (датский: Forsvarets Efterretningstjeneste, FE), позволил американским шпионам развернуть систему перехвата данных под названием XKeyscore в сети Sandagergårdan, важном центре Интернета и связи в городе Драгор, недалеко от Копенгагена, где несколько ключевых подводных кабелей связывает Данию (и континентальную Европу) со Скандинавским полуостровом.

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АНБ якобы использовало XKeyscore для прослушивания интернет- и мобильного трафика, перехвата сообщений, таких как электронные письма, телефонные звонки, SMS-сообщения и сообщения чата, отправляемые на номера телефонов и адреса электронной почты европейских политиков. Тайная операция прекратилась в 2014 году после того, как правительственные чиновники Дании узнали о сотрудничестве АНБ и FE после раскрытия этой информации Сноуденом.

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Новости о скандале стали известны после того, как журналисты датской телекомпании DR заполучили документ под названием Dunhammer Report, который содержал результаты расследования датского правительства секретного пакта АНБ-FE. В течение последних недель DR работал с новостными агентствами по всей Европе, такими как немецкие вещательные компании NDR и WDR, немецкая газета Süddeutsche Zeitung, французская газета Le Monde, шведская телекомпания S V T и норвежская телекомпания NRK, чтобы выявить жертв этого тайного наблюдения. Эта слежка коснулась, многих высокопоставленных чиновников из Центральной и Северной Европы, в том числе канцлера Германии Ангела Меркель.

Представители Дании и АНБ отказались давать какие-либо комментарии информационным агентствам.