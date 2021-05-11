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Операторы программы-вымогателя Babuk Locker слили личные файлы полицейских из Департамента полиции столицы (также известного как MPD или DC Police) после того, как переговоры зашли в тупик. Документы, опубликованные на портале Babuk Locker в даркнете, включают данные объемом 150 МБ из личных файлов полицейских округа Колумбия.

«Переговоры зашли в тупик, предложенная сумма нас не устраивает, мы выкладываем еще 20 личных файлов на офицеров, вы можете скачать этот архив, пароль будет опубликован завтра», - заявили Babuk Locker. «Если завтра они не поднимут цену, мы опубликуем все данные», - заявили операторы программы-вымогателя.

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На данный момент неизвестно, правдивы ли утверждения вымогателей и предлагала ли полиция округа Колумбия заплатить какой-либо выкуп.

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В прошлом месяце, когда MPD подтвердил атаку, Babuk Locker заявили, что они взломали сети полиции округа Колумбия и украли 250 ГБ незашифрованных файлов. Тогда же хакерская группировка также опубликовала скриншоты папок, содержащих данные, предположительно украденных во время взлома. Имена папок указывают на внутренние файлы, относящиеся к полицейским операциям, отчетам о расследованиях, дисциплинарным записям, а также к файлам, связанным с членами банд и «бригадами», действующими в округе Колумбия. Департамент полиции также обратился к ФБР с просьбой помочь им в расследовании инцидента.

В прошлом месяце Babuk Locker также взломали сеть Houston Rockets НБА, которая не знала об атаке вымогателя. Удивительно, но операторы программы-вымогателя внезапно удалили украденные данные Houston Rockets со своего сайта.

Babuk Locker начал свою работу в январе, когда они выложили данные, украденных у их жертв, на хакерских форумах, а затем и на своем портале в даркнете. С тех пор Babuk Locker постепенно расширяет свою деятельность, нанимая все больше посредников для компрометации еще большего числа корпоративных сетей.