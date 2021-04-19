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WordPress объявил сегодня, что они планируют рассматривать новую технологию отслеживания FLoC от Google как проблему безопасности и планируют заблокировать ее по умолчанию на сайтах WordPress.

В течение некоторого времени браузеры начали все чаще блокировать сторонние файлы cookie, используемые рекламодателями для показа рекламы на основе интересов. В ответ Google представила новую технологию отслеживания поведения под названием Federated Learning of Cohorts, или FLoC, которая использует веб-браузер для анонимного отслеживания интересов и поведения пользователей в Интернете.

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После того, как в этом месяце Google начал тестирование FLoC в Google Chrome, сторонники конфиденциальности пришли к единому мнению, что реализация FLoC от Google просто заменяет один риск для конфиденциальности другим.

"FLoC призван стать новым способом заставить ваш браузер выполнять профилирование, которое сторонние трекеры использовали для самостоятельного выполнения: в данном случае, сводя ваши недавние просмотры к поведенческой метке. "

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«Эта технология позволит избежать рисков для конфиденциальности сторонних файлов cookie, но в процессе будет создавать новые. Она также может усугубить многие из наихудших проблем, не связанных с конфиденциальностью, с поведенческой рекламой, включая дискриминацию и агрессивный таргетинг», - сообщает Electronic Frontier Foundation (EFF).

С тех пор некоторые разработчики браузеров и поисковых систем, такие как Brave Browser, DuckDuckGo и Vivaldi, удалили FLoC из своего программного обеспечения или создали инструменты для его блокировки.

В сегодняшнем новом объявлении WordPress заявляет, что они считают технологию Google FLoC проблемой безопасности и начнут блокировать ее в будущих версиях.

«WordPress поддерживает примерно 41% Интернета - и это сообщество может помочь бороться с расизмом, сексизмом, дискриминацией против ЛГБТК и дискриминацией людей с психическими заболеваниями с помощью четырех строк кода», - говорит WordPress.

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Wordpress планирует отключить FLoC с помощью следующих четырех строк кода, в результате чего платформа для ведения блогов будет выдавать заголовок HTTP-запроса, сообщающий браузеру, что FLoC следует отключить на сайте:

function disable_floc($headers) {

$headers['Permissions-Policy'] = 'interest-cohort=()';

return $headers;

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}

add_filter('wp_headers', 'disable_floc');

WordPress объясняет, что хотя некоторые администраторы, вероятно, захотят включить эту технологию, у этих администраторов, вероятно, есть технические ноу-хау, чтобы переопределить приведенный выше код. WordPress также указал, что они могут добавить настройку, позволяющую администраторам контролировать, разрешен ли FLoC. Однако WordPress обеспокоен тем, что те, кто не знает об этой новой технологии отслеживания, автоматически выберут ее, не полностью понимая, что она влечет за собой. Таким образом, в интересах этих пользователей, чтобы WordPress автоматически отключал эту технологию.

WordPress заявляет, что этот код запланирован для WordPress 5.8, выпуск которого запланирован на июль 2021 года.

Поскольку ожидается, что FLoC будет развернут раньше, WordPress рассматривает возможность обратного переноса этого кода на более ранние версии, чтобы «усилить влияние» на текущие версии платформы для ведения блогов.