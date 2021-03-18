Alienware представляет ноутбук с сверхнизкопрофильными механическими клавишами Cherry MX
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Если вы увлекаетесь компьютерными играми, то вы наверняка слышали о Cherry MX или ML. Это одни из самых популярных переключателей клавиатуры, которые доступны в различных вариантах. Причем основных и самых массовых всего четыре: Blue, Brown, Red и Black. Названы они из-за цвета, в который окрашена основа механизма.
Новые Alienware m15 R4 и Alienware m17 R4 будут включать в себя новые «бинарные механические переключатели», которые в течение трех лет создавались совместно с немецким производителем периферийных устройств Cherry. Эти переключатели предлагают полный ход клавиш 1,8 мм и были протестированы на 15 миллионов нажатий на клавишу. Он имеет двухкомпонентную структуру клавишных колпачков и систему перекрестных контактов на основе золота для обеспечения точности и плавности нажатия клавиш.
Что касается самих новых ноутбуков, новые Alienware m15 R4 и Alienware m17 R4 по-прежнему будут предлагать тот же тонкий дизайн, который был в прошлом году, и будут продолжать использовать мобильные процессоры Intel 10-го поколения Core и мобильный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3080. Компания еще не подтвердила окончательные спецификации, цены и доступность новых игровых ноутбуков Alienware m15 R4 и Alienware m17 R4.
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