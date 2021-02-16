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Хотя OnePlus подтвердил, что действительно работает над умными часами которые выйдут «в начале 2021 года», сейчас точная дата выпуска неизвестна. Генеральный директор OnePlus Пит Лау написал в Твиттере еще в декабре, что умные часы, над которыми компания сейчас работает, будут выпущены в начале 2021 года, но он не уточнил, что означает начало 2021 года.

Ожидается, что грядущие флагманские телефоны компании, серия OnePlus 9 , будут анонсированы примерно в марте 2021 года. Возможно, мы увидим анонс OnePlus Watch вместе с телефонами OnePlus 9; однако также возможно, что компания проведет отдельное мероприятие только для умных часов.

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На данный момент нет никаких утечек с подробным описанием ожидаемой или предполагаемой цены OnePlus Watch. Мы можем ожидать, что OnePlus будет конкурировать с Apple Watch и Samsung Galaxy Watch по ценам на свои умные часы. Прямо сейчас Apple Watch Series 6 премиум-класса продается по цене 399 долларов за 40-миллиметровую модель только с GPS, а Galaxy Watch 3 также стоит 399 долларов за модель только с Bluetooth / Wi-Fi. Если OnePlus нацелен на рынок умных часов премиум-класса, цена OnePlus Watch может начинаться с 399 долларов. Однако в 2020 году Apple выпустила недорогие Apple Watch, Apple Watch SE , которые продаются по цене 279 долларов. Возможно, OnePlus также может пойти по более низкой цене, следуя стратегии «убийства флагманов», которой он прославился.

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Как многие из вас, вероятно, знают, между OnePlus и OPPO существует тесная связь, и не случайно продукты этих двух компаний похожи друг на друга. OnePlus и OPPO принадлежат китайской компании BBK Electronics. Тем не менее, существует высокая вероятность того, что OnePlus Watch будет иметь аналогичные (если не те же) характеристики, что и OPPO Watch.

В настоящее время часы OPPO выпускаются двух размеров: 41 мм и 44 мм; имеет 1,91-дюймовый AMOLED-экран, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ памяти, а также работает на Wear OS, поэтому можно ожидать, что нечто подобное появится и у OnePlus Watch.

Слухи по поводу дизайна будущих часов OnePlus Watch противоречивы. Некоторые слухи утверждают, что умные часы будут круглыми, в то время как другие утверждают, что часы OnePlus будут прямоугольными, как часы OPPO. Набросок OnePlus в Twitter можно рассматривать как подтверждение последнего.

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На данный момент лучше всего непредвзято относиться к дизайну умных часов: он может быть круглым или прямоугольным.

В интервью журналу Input генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что компания работает с Google над операционной системой для OnePlus Watch, а это означает, что она, скорее всего, будет работать с WearOS. Если это окажется так, то скорей всего OnePlus Watch будут работать на новом мобильном процессоре Snapdragon Wear 4100 или Wear 3100, представленном в OPPO Watch. Однако никаких инсайдов об этом, кроме домыслов, нет.

Теперь новая утечка показывает нам два возможных варианта дизайна OnePlus Watch: более тонкую версию и прочную версию для более спортивных умных часов. Оба дизайна имеют круглые дисплеи, что может быть хорошей новостью для тех из вас, кто хочет круглые часы OnePlus Watch. Первый вариант может иметь кожаный ремешок, а второй - силиконовый.

Эскизы были найдены TechnikNews и являются частью заявки на патент OnePlus.

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Можно ожидать, что в умных часах будут присутствовать функции, связанные со здоровьем, такие как мониторинг сердечного ритма, тренировки и отслеживание сна. Кроме того, скорей всего будет Always On Display с AMOLED-дисплеем, как на Samsung Galaxy Watch 3 или OPPO Watch.



