Motorola готовит смартфон на флагманском чипсете Snapdragon под кодовым названием Nio
Линейка смартфонов Moto G от Motorola всегда предлагала интересные решения в среднем ценовом сегменте. В 2021 году, компания, по слухам, запустит первое устройство Moto G, которое будет работать на флагманском чипсете.
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Но здесь речь не идет о недавно анонсированном Snapdragon 888, скорее всего устройство будет работать на Snapdragon 865, одном из топовых процессоров 2020 года.
Смартфон, под кодовым именем Nio, будет иметь 8GB оперативной памяти, до 256GB постоянной памяти, аккумулятор 5,000 mAh и работать на Android 11. Диагональ экрана составит предположительно 6.7" с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90Hz. Скорей всего, Nio буде поддерживать новую технологию Motorola DisplayPort Alternate Mode, позволяющую подключать внешние мониторы. По последним данным, смартфон будет оснащён тройной камерой, с основным 64-мегапиксельным модулем. Помимо него на тыльной стороне устройства будет ультраширокоугольный модуль на 16 Мп и 2-мегапиксельный сенсор глубины. За селфи будут отвечать две фронтальные камеры – широкоугольный модуль на 8 Мп и 16-ти мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор.
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Как ожидается, анонс устройства состоится в начале 2021 года.
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