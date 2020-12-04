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Линейка смартфонов Moto G от Motorola всегда предлагала интересные решения в среднем ценовом сегменте. В 2021 году, компания, по слухам, запустит первое устройство Moto G, которое будет работать на флагманском чипсете.

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Но здесь речь не идет о недавно анонсированном Snapdragon 888, скорее всего устройство будет работать на Snapdragon 865, одном из топовых процессоров 2020 года.

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Смартфон, под кодовым именем Nio, будет иметь 8GB оперативной памяти, до 256GB постоянной памяти, аккумулятор 5,000 mAh и работать на Android 11. Диагональ экрана составит предположительно 6.7" с разрешением 1080p+ и частотой обновления 90Hz. Скорей всего, Nio буде поддерживать новую технологию Motorola DisplayPort Alternate Mode, позволяющую подключать внешние мониторы. По последним данным, смартфон будет оснащён тройной камерой, с основным 64-мегапиксельным модулем. Помимо него на тыльной стороне устройства будет ультраширокоугольный модуль на 16 Мп и 2-мегапиксельный сенсор глубины. За селфи будут отвечать две фронтальные камеры – широкоугольный модуль на 8 Мп и 16-ти мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор.

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Как ожидается, анонс устройства состоится в начале 2021 года.