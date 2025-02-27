Появилась официальная информация о характеристиках бюджетного смартфона Vivo Y04 4G

Незадолго до запланированной презентации на официальном сайте Vivo в Египте появилась новая страница, посвящённая бюджетному смартфону Vivo Y04 4G. Производитель поделился изображениями новинки, а также частично раскрыл сведения о её главных характеристиках.

Согласно источнику, Vivo Y04 4G будет оборудован экраном диагональю 6,74 дюйма с разрешением 1600x720 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Работать устройство будет на процессоре Unisoc T7225 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенным накопителем eMMC 5.1 объёмом на выбор — 64 или 128 ГБ.

На задней панели смартфона расположена двойная камера: основной сенсор на 13 мегапикселей и вспомогательный на 0,08 Мп. Для создания селфи и видеозвонков предусмотрена 13-мегапиксельная фронтальная камера.

К важным характеристикам устройства относятся аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, дактилоскопический сенсор, интегрированный в кнопку питания, защита корпуса согласно стандарту IP64, а также операционная система Android 14 с фирменной оболочкой Funtouch OS 14.

Покупатели смогут выбрать между двумя цветами корпуса: темно-зелёным и золотистым. На данный момент ни дата выхода устройства, ни его цена не были объявлены.