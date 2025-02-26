Это стало известно, после появления модели на североамериканском рынке

Mitsubishi Outlander 2025 появился на автомобильном рынке Северной Америки, и теперь о нём стали доступны более детализированные сведения.

Mitsubishi Outlander 2025 года предлагает следующие гарантии:

на силовую установку — 10 лет или 160 000 км пробега;

от коррозии — 7 лет или 160 000 км;

на остальные узлы автомобиля — 5 лет

Автомобиль может похвастаться ультрасовременной аудиосистемой от Yamaha, благодаря которой, в сочетании с улучшенной звукоизоляцией, уровень шума в салоне снижен почти на 6 дБ по сравнению с моделью 2024 года. Использование стальных элементов в конструкции, таких как крышка багажника и передние части кузова, существенно уменьшает вибрации и шум.

Новая версия Outlander выделяется усовершенствованными системами управления рулём и подвеской. Интерьер впечатляет роскошными материалами: полуанилиновая кожа в тоне Brick Brown и светло-серая синтетическая кожа с замшевыми акцентами. Впервые в модели предусмотрены сиденья с вентиляцией.

Все вариации Outlander 2025 года имеют трёхрядный салон, способный разместить до семи пассажиров, полностью светодиодное освещение, безрамочное зеркало с автозатемнением, продвинутый 12,3-дюймовый экран навигации с HD-трафиком, включая беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, USB-C, многозонный климат-контроль и полный набор современных систем безопасности и информации для водителя. Под капотом у машины установлен 2,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель мощностью 184 л.с., работающий в паре с бесступенчатой трансмиссией.

Начальная стоимость модели начинается с 29 645 долларов за версию ES с передним приводом и достигает 43 145 долларов за SEL Platinum Edition с системой полного привода S-AWC.