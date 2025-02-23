Он включает исправления ошибок и улучшения геймплея. Патч также улучшил визуальные и звуковые эффекты.





Среди главных нововведений решены критические проблемы, включая сбои в игре, трудности с нажатием ESC при подъеме по лестнице и разрывы соединения на ПК, если используется Xbox аккаунт. Также было устранено множество ошибок, касающихся процессов рендеринга.

Значительные доработки коснулись и основных миссий. Для примера, задание «Путь в Сад» теперь продолжается без проблем, даже если «Последний Напиток» завершён досрочно. В миссии «Тени Прошлого» устранены зависания при преждевременном входе в Naku Kubel, а в «Драгоценный Свет» маркер теперь отображается корректно. Были также исправлены сценарии поведения персонажей Ofryc и Amadio.

В аспекте игрового процесса усовершенствована реакция врагов на действия игрока, устранены баги с телепортацией и проблемы распознавания. Союзники теперь более надёжны, их исчезновение после некоторых сцен было устранено. Способность «Магический Щит» прошла ребалансировку: защита уменьшена с 50% до 25%, а время перезарядки увеличено с 10 до 15 секунд.

Патч также улучшил визуальные и звуковые эффекты. Изменения коснулись звуковых эффектов в ключевых локациях, таких как Emerald Stair и The Garden, вместе с устранением графических артефактов и улучшением звукового оформления.

Кроме того, обновления затронули пользовательский интерфейс: оптимизирована синхронизация с облачными сохранениями, добавлены дополнительные сведения об обнаруженных ошибках и улучшена интеграция с контроллерами.