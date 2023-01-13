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Конгресс США запретил Пентагону покупать за $400 млн боевые очки HoloLens у компании Microsoft
Конгресс отклонил запрос армии США о финансировании сделки по приобретению новых боевых очков у Microsoft, поскольку применение гарнитуры IVAS вызывало у американских военных головные боли, усталость глаз и тошноту
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Конгресс США отклонил запрос Пентагона на приобретение боевых очков у компании Microsoft за 400 миллионов долларов.

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Согласно статье агентства Bloomberg, опубликованной в четверг, Конгресс США отклонил заявку армии США на финансирование покупки дополнительных боевых очков у компании Microsoft. По имеющимся данным, Пентагон запросила 400 миллионов долларов на приобретение 6 900 боевых очков на базе гарнитуры HoloLens от корпорации Microsoft.

Конгресс отклонил запрос армии США на покупку боевых очков Microsoft  HoloLens. По имеющейся информации, армия просила 400 миллионов долларов. Microsoft's Combat Goggles. Microsoft

Запрос Пентагона был отклонен, поскольку полевые испытания гарнитуры обнаружили, что ее использование вызывает "физические нарушения, влияющие на выполнение миссии", такие как головная боль и тошнота.

Не исключено, что в настоящее время Microsoft разрабатывает новую модель очков.

Однако не все так плохо, поскольку законодатели все же одобрили менее крупную сумму в 40 миллионов долларов на разработку новых и более совершенных очков без недостатков первой версии. Об этом сообщил агентству Bloomberg представитель Армии США Дэвид Паттерсон.

В марте 2021 года армия США заключила с Microsoft производственное соглашение о фиксированной цене для начала производства интегрированной системы визуальной аугментации (IVAS). Таким образом, гарнитура дополненной реальности (A.R.) перешла из стадии прототипирования в стадию производства и ускоренного внедрения.

Новость по теме: Боевые очки Microsoft на которые ушло $22 млрд, не прошли испытания в армии США.

Основанная на AR-гарнитуре HoloLens от Microsoft, IVAS должна была обеспечить силы ближнего боя (CCF) средствами ночного видения и ситуационной осведомленности нового поколения в кратчайшие сроки. Кроме того, она должна была улучшить обмен информацией и принятие решений в различных сценариях.

Конгресс отклонил запрос армии США о финансировании сделки по приобретению новых боевых очков у Microsoft, поскольку применение гарнитуры IVAS вызывало у американских военных головные боли, усталость глаз и тошноту. Journal Interesting Engineering.

В то время стоимость контракта оценивалась в 21,88 миллиарда долларов США сроком на 10 лет.

Затем, в сентябре 2022 года, Microsoft, по имеющейся информации, должна была приступить к поставкам первой партии из 5 000 очков Integrated Visual Augmentation System (IVAS) после того, как были получены "обнадеживающие результаты тестирования в полевых условиях". 

Дуглас Буш, помощник секретаря по закупкам, "разрешил армии приступить к внедрению "новой технологии", - о чем рассказал Джамал Бек, официальный представитель армии США.

Возникли проблемы

Однако к тому моменту уже появились некоторые проблемы. В результате первый в марте 2021 года заказ на 5 000 очков был приостановлен из-за претензий к их характеристикам.

Всего через месяц, в октябре 2022 года, стали появляться доклады военных о том, что программа "умных" очков столкнулась с задержками, а также с проблемами с эксплуатационными характеристиками и не прошла четыре из шести элементов испытаний, проведенных армией США.

Одним из главных недостатков устройства стали блики дисплея, которые были видны с расстояния в сотни метров. Подобные эффекты могли предупредить вражеских бойцов о местонахождении солдат армии США, подвергая их риску быть убитыми, заявил в отчете один из экспертов.

Другой проблемой, с которой столкнулись солдаты, было ограниченный угол обзора и периферийное зрение при ношении IVAS, а также ограничение подвижности солдата из-за размера и веса устройства. В ответ на все эти неудачи в Microsoft заявили, что намерены усовершенствовать технологию.

Компания "намерена сотрудничать с армией для дальнейшего развития технологии [Integrated Visual Augmentation System]", - заявил представитель Microsoft в электронном письме изданию CNET. "Регулярная работа по созданию и тестированию IVAS... поможет нам доработать и улучшить технологию, чтобы обеспечить американским солдатам непревзойденную защиту и возможности". 

Удастся ли компании вернуть свой контракт? Трудно сказать.

Источники и ссылки: Microsoft, Journal Interesting Engineering, Bloomberg.

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1. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-12/microsoft-combat-goggles-falter-as-congress-says-no-to-buying-more-this-year)
2. (https://news.microsoft.com/source/features/digital-transformation/u-s-army-to-use-hololens-technology-in-high-tech-headsets-for-soldiers/)
3.(https://interestingengineering.com/innovation/us-armys-hololens-request-was-denied-by-the-congress)

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