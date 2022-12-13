Голландский предприниматель довольно оригинальным способом помогает бороться с изменением климата. Он использует майнинг криптовалют для выращивания тюльпанов!

Голландцы решили использовать майнинг биткоинов для выращивания тюльпанов! Эти всеми любимые цветы, вот уже несколько веков являются неотъемлемой частью культуры Голландии. Впрочем, теперь у них есть несколько иное предназначение: сегодня тюльпаны используются для добычи криптовалюты.

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Майнинг биткоинов используется для разведения тюльпанов. iStock / munandm

Инженер Берт де Гроот внедряет инновационную технологию майнинга биткоина

Тюльпаны и биткоины, как ни странно, имеют много общего. Так в 1637 году тюльпаномания стала первым в истории биржевым пузырем, а биткоин стал таковым в 2017 году. Поэтому голландцы решили объединить эти два направления в экономике и по их мнению создали беспроигрышную концепцию. Эксперты попытались объединить эти два экономических пузыря в надежде выращивать тюльпаны и одновременно майнить биткоины.

Берт де Гроот, голландский инженер, изучил работу шести биткоин-майнеров, которые занимались выполнением сложных задач, чтобы добыть криптовалюту. Во время работы эти устройства, нагревались. Установив фермы в теплицах Брабанта фермерам, удалось значительно сократить расходы на электроэнергию! Используя солнечную энергию с крыши теплицы Bitcoin Brabant, компания Берта смогла снизить потребление электроэнергии для добычи криптовалюты и помочь местным фермерам добиться успеха, во время резкого роста цен на газ.

Несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, которая привела к снижению стоимости криптовалют, инвесторы по-прежнему полны энтузиазма. Фермы и компании, подобные Bitcoin Brabant, получают выгоду, используя преимущества этой устойчивой технологии, которая в настоящее время революционизирует наш мир. От тюльпанной лихорадки, которая явилась причиной первого биржевого краха в 17 веке, до крупнейшего в мире производства тюльпанов, Голландия прошла долгий путь, прежде чем дело дошло до использования теплиц.

Идеальное решение для защиты окружающей среды

В Нидерландах предприниматели борются с изменением климата довольно оригинальным способом - используя майнинг криптовалюты для выращивания тюльпанов!

Берт де Гроот ведет свой уникальный инвестиционный бизнес с 17 партнерами. В число клиентов входят несколько ресторанов и крупных супермаркетов. Благодаря тому, что он называет "углеродно-отрицательными" операциями, работающими на энергии биткоина, выкрашивание знаменитых голландских цветов происходит экологичнее, чем когда-либо прежде.

Благодаря инновационному подходу к устойчивому развитию яркий логотип компании Гроота на оранжевой рубашке служит доказательством того, что все мы можем позитивно влиять на окружающую среду благодаря креативному мышлению.

Тепло от серверов для майнинга биткоина обогревает теплицу с тюльпанами под Амстердамом. Такой подход позволяет экономить на счетах за электроэнергию. На фотографии - инженер Берт де Гроот. Valeria Monselli

Продажа тюльпанов за биткоины

Цветовод Даниэль Конинг вышел на де Грута после того, как увидел в Твиттере его видеоролик о майнинге биткоинов. После переговоров новаторы решили открыть бизнес Bitcoin Bloem, продавая тюльпаны в обмен на биткоин. Сейчас в их теплицах находятся шесть серверов. Разумеется, все они спрятаны в укромных тайниках, чтобы грабители не могли захватить оборудование стоимостью 15 000 евро.

Партнеры пришли к единому знаменателю - Конинг будет хранить все сгенерированные биткоины и владеть половиной из них, а де Груту разрешается установить три своих фермы с правом еженедельного посещения для удаления пыли и насекомых из вентиляторов серверов.

Биткоин будет существовать вечно

Конинг изучает перспективы развития сельского хозяйства в Голландии и убежден, что майнинг биткоина может стать его неотъемлемой частью. Снижение энергопотребления при работе оборудования для майнинга биткоинов в теплицах - лишь одно из возможных преимуществ.

Используя избыточное тепло, вырабатываемое машинами, сельхозпроизводители могут значительно сократить затраты на отопление, получая при этом дополнительный доход за счет вознаграждения от майнинга.

Потенциал биткоина для революции в голландской сельскохозяйственной отрасли особенно важен в текущих условиях. Учитывая рост цен на электроэнергию и бедственное положение некоторых фермерских хозяйств, потенциальная возможность майнинга криптовалют может оказать столь необходимую помощь.

Идея настолько многообещающая, что даже философ Нассим Николас Талеб сравнил майнинг биткоина в теплицах со своей концепцией "черного лебедя". Невзирая на сравнение с тюльпаноманией, Конинг считает, что голландские сельхозпроизводители могут извлечь большую выгоду из майнинга биткоина в ближайшие годы.

Даже несмотря на то, что в настоящее время криптовалютный сектор переживает масштабное падение - с $68 000 долларов в 2021 году до $16 300, Де Гроот не беспокоится. Инженер считает, что биткоин будет существовать вечно и продолжит приносить пользу, пока дело касается выращивания товарных культур.

Источники и ссылки: Wikipedia, Twitter, Journal Interesting Engineering, Сurrency

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1. (https://currency.com/ru/black-swan)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюльпаномания)

3. (https://twitter.com/BitcoinBrabant/status/1601979697558355968)

4. (https://interestingengineering.com/innovation/bitcoin-mining-to-grow-tulips-netherlands)