Новый эксперимент ученых из США наглядно показал, что сердечно-сосудистая система испытывают одинаково негативные последствия от воздействия табака, марихуаны и различных видов электронных сигарет

Предыдущие исследования уже доказали, что курение табака повышает вероятность возникновения аритмии (аномального сердечного ритма) и является основным фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны, электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия завоевали популярность благодаря распространенному в обществе мнению, что они менее вредны, чем курение обычных табачных изделий.

реклама

Однако, согласно новому исследованию, проведенному группой ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, вредное воздействие электронных сигарет и марихуаны на сердце во многом идентично воздействию табачных сигарет.

"Мы обнаружили, что сигареты, электронные сигареты и марихуана сильно влияют на электрическую активность, структуру и нейронную регуляцию сердца", - рассказывает ведущий автор исследования Хуйлян Цю, доктор медицины, доктор философии, постдокторский ученый из отделения кардиологии UCSF. "Нередко любое отдельное изменение может привести к развитию аритмии. К сожалению, эти неблагоприятные эффекты на сердце довольно обширны".

Крыс подвергали воздействию различных видов курения

Для нормальной жизнедеятельности сердце должно эффективно перекачивать кровь с соблюдением правильного ритма. Благодаря нервным волокнам, которые его контролируют, сердце имеет свою собственную систему электрического управления. Кроме того, оно способно пропускать электрические импульсы через сердечную мышцу таким образом, чтобы синхронизировать работу всего органа и правильно синхронизировать перекачку крови.

Если сердце не в состоянии правильно обрабатывать электрические сигналы, возникает угроза возникновения аритмии. Это приводит к тому, что различные участки сердца действуют асинхронно - по сути, противостоят друг другу, а не функционируют как единый эффективный насос.

В ходе данного исследования группа экспертов использовала крыс для проведения восьминедельного эксперимента. Крысы подвергались воздействию сигаретного дыма Marlboro Red, "пара" от популярной электронной сигареты JUUL, аэрозоля от нагретого табачного изделия айкос, дыма марихуаны и дыма от модифицированной марихуаны, в которой отсутствовали каннабиноиды.

В течение пяти минут крысы вдыхали чистый воздух между пятисекундными порциями дыма или аэрозоля. Этот процесс проводился один раз в день и пять дней в неделю в течение двух месяцев. За это время у крыс снизилась сердечная деятельность и повысилось кровяное давление.

Марихуана с масляным экстрактом vape pen. Dmitry_Tishchenko/iStock

Все эти изделия оказывают схожее воздействие

Через восемь недель команда провела серию тестов, чтобы определить электрические и физические свойства их сердец грызунов.

В результате выяснилось, что все протестированные продукты вызывали в сердцах животных повышенное образование рубцовой ткани, уменьшение количества кровеносных сосудов, негативные изменения нервных волокнах, а также снижение важной способности изменять частоту сердечного ритма и более высокий риск развития аритмий.

"Обращает на себя внимание тот факт, что все эти табачные изделия и марихуана оказывали столь схожее воздействие", - заявил старший автор исследования Мэтью Спрингер, доктор философии, профессор кардиологии UCSF. "И что действительно поразительно, это было вызвано всего одним сеансом курения/вэйпинга в день".

"Хотя крысы являются хорошей моделью для многих сердечно-сосудистых эффектов у людей, все же существуют различия, и нельзя делать твердые выводы о влиянии на человека только на основании исследований на крысах", - добавил он, чтобы объяснить ограничение исследования.

Итог: Электронные сигареты, IQOS и сигареты с марихуаной обладают многими потенциальными вредными эффектами курения табака.

Но он также заявил, что полученные результаты согласуются с различными сообщениями о нарушениях сердечного ритма у тех, кто употребляет электронные сигареты или марихуану. Выводы текущего исследования о различных физических нарушениях в сердце, таких как рубцевание и нервные изменения, предполагают аналогичное объяснение.

"Суть в том, что электронные сигареты, IQOS и сигареты с марихуаной все еще связаны со многими потенциальными вредными последствиями курения табака", - сказал Спрингер. "Ни один из этих продуктов не должен рассматриваться как безвредная замена курению. Другими словами, просто дышите воздухом".

Источники: Journal Interesting Engineering

https://interestingengineering.com/health/marijuana-e-cigarettes-harmful-heart-traditional-cigarettes

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр



