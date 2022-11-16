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2400 новых "глаз" готовятся приступить к исследованию за нашей Вселенной
Новая обсерватория Субару станет "двигателем" астрономии больших данных на долгие годы. Ожидается, что она будет полностью введена в эксплуатацию к 2024 году.
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Японская команда телескопа Субару только что представила новый инструмент, который будет использовать около 2400 оптоволоконных кабелей для улавливания звездного излучения с невероятной точностью. Ожидается, что этот спектроскопический телескоп приступит к работе в 2024 году.

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The new Subaru Telescope instrument. 

В заявлении для прессы представители Национальной астрономической обсерватории Японии (NAO) сказали: "Способность наблюдать одновременно за тысячами объектов позволит получить беспрецедентные объемы данных, которые будут стимулировать развитие астроофизики больших данных в ближайшее десятилетие".

Новая аппаратура телескопа Субару

Телескоп Субару — это 8,2-метровый телескоп-рефлектор, работающий в оптическом и инфракрасном диапазонах. Он расположен на вершине Маунакеа, Гавайи, и управляется японской компанией NAO.

С помощью приборов спектроскопии телескоп разделит свет звезд на составляющие цвета. Это позволит получить важную информацию о химическом составе небесных объектов. По словам NAO, "изучая интенсивность света разных цветов можно узнать важную информацию об объекте, например, о его движении, температуре и химическом составе".

NAO недавно представила свой инструмент PFS (Prime Focus Spectrograph), который, по словам организации, расщепляет видимый свет на две составляющие: красную и синюю части. По словам организации, ученые смогут объединить эти данные с информацией, полученной от третьего детектора инфракрасного света. 

"Вместе с широкоугольной камерой Hyper Suprime-Cam PFS поможет развернуть программу Subaru Telescope 2.0, в рамках которой будет раскрыта природа темной материи и темной энергии, механизмы формирования гигантских структур нашей Вселенной, а также изучены процессы рождения и эволюции галактических кластеров".

Иллюстрация звездного спектроскопа Ликской обсерватории в 1898 году. Wikimedia 

Что такое спектроскопия?

Спектроскопия — это, по сути, изучение спектров различных видов излучения. Астрономическая спектроскопия позволяет ученым разделить свет (или электромагнитное излучение) на спектр подобно тому, как призма расщепляет солнечный свет на различные цвета.

Как объясняют специалисты NAO, "спектрограф разбивает свет от объекта на составляющие его цвета, другими словами, он создает точную радугу". Это позволит исследователям получить много информации о происхождении излучения, которое они изучают, включая его химический состав, температуру, плотность, массу, расстояние и светимость.

Проще говоря, спектроскопия — это анализ цветовой гаммы света после его наблюдения в телескоп и разделения на составляющие цвета.

Считается, что Исаак Ньютон первым применил спектроскопию в астрономических наблюдениях в начале 1700-х годов. Это открытие позволило научному сообществу получить совершенно новый взгляд на космос и навсегда изменило область астрономии.

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Источники и ссылки: National Astronomical Observatory, Journal Interesting Engineering
1. (https://www.nao.ac.jp/en/news/topics/2022/20221111-subaru.html)
2. (https://interestingengineering.com/science/japans-subaru-telescope-2400-eyes-cosmic-rainbows)

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#астрономия #новая обсерватория #новый инструмент #новый телескоп #спектроскопия #телескоп субару
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