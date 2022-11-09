Защитники природы и ученые предупреждают об опасности и просят посетителей не засовывать в рот местных животных в надежде получить психоделический опыт

Bufo alvarius или колорадские жабы, достигают в длину около 18 сантиметров и обитают на юго-западе США. Эти земноводные вырабатывает психоделическое вещество, которое оно использует для отпугивания хищников. Но как оказалось, порой люди гораздо больше интересуются жабами, чем животными, которые их поедают.

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Если вы поцелуете лягушку, то принца не получите. Но если оближите соноранскую пустынную жабу (Incilius alvarius, ранее Bufo alvarius), то можете испытать психоделический трип, а может быть, заболеете и умрете. И в любом случае, Служба национальных парков просит вас не делать этого на территории заповедника.

Служба национальных парков США выпустила необычное предупреждение для туристов.

В сообщении в социальных сетях ведомство просит посетителей... не облизывать каких-либо обитателей парка, особенно жаб.

Служба парков предупредила в Facebook: "Вы можете серьезно заболеть, если возьмете лягушку в руки и тем более если яд попадет вам в рот".

"Мы говорим посетителям, что, если вы встретите в национальном парке бананового слизня, незнакомые грибы или большую жабу со светящимися в темноте глазами, пожалуйста, не облизывайте их".

Жабы пустыни Сонора - очень популярная тема для американского андеграунда, интересующегося психоделическим опытом. В организмах этих животных вырабатывается 5-MeO-DMT (5-метоксидиметилтриптамин) - сильное психоактивное вещество, которое амфибии использует для отпугивания хищников. 5-MeO-DMT - метокси-аналог диметилтриптамина. Он действует главным образом на серотониновые рецепторы головного мозга. Этот химикат вызывает эйфорию, приятное ощущение разливающегося по телу тепла и сильные слуховые и зрительные галлюцинации.

"Привет! А вот и ночной контент о котором никто не просил. И все же мы здесь", - написало ведомство, поделившись фотографией соноранской пустынной жабы, снятой на инфракрасную камеру в Национальном памятнике кактусов Орган Пайп в Аризоне.

Защитники природы бьют тревогу! По данным Департамента охоты и рыболовства Нью-Мексико из-за высокого спроса на этот психоделик жабы пустыни Сонора находятся под угрозой полного уничтожения. По сообщениям СМИ, браконьеры собирают их для производства и продажи наркотиков, а некоторые просто хотят содержать у себя дома для личного пользования.

В США содержание Bufo alvarius не является преступлением, но действует строгая система контроля за выловом и торговлей этими земноводными. Так, например ловля жаб в Аризоне разрешена только при наличии специальных лицензий, а вывоз животных за пределы штата строго воспрещен.

Для извлечения яда необязательно убивать животное. Достаточно просто надавить на железу.В больших дозах жабий яд может привести к летальному исходу.

Известны случаи, когда даже крупные собаки, напавшие на этих земноводных, в итоге погибали. Вероятно, единственным животным в мире, которое может без вреда для себя убить колорадскую жабу в дикой природе, являются еноты агуара, (Procyon cancrivorus). Еноты вытаскивают земноводных из воды за задние лапы, переворачивают на спину и поедают, не задев ядовитую слизь, покрывающую верхнюю часть тела амфибии.

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Источники и ссылки: Gizmodo, National Park Service, New Mexico Department of Game & Fish

1. (https://gizmodo.com/dmt-toads-sonoran-desert-toad-god-molecule-1849752909)

2. (https://www.revyuh.com/top-news/featured/warning-from-us-national-park-service-do-not-lick-sonoran-desert-toads/)

3. (https://www.facebook.com/nationalparkservice/posts/ pfbid0hpPjrsvobDaTGXD8oA9hLWQWnyCik5EN9cjUC9kkPydyxtN5kSQE1PXQHDxcHe63l)