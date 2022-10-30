Большинство вакцин рассчитаны на быстрый иммунный ответ, однако более длительное действие препарата заставляет организм накапливать в костном мозге самые эффективные иммунные клетки.

Вакцины, стимулирующие более длительный иммунный ответ, могут обеспечить более надежную защиту от инфекции. Это связано с механизмом долгосрочного накопления определенных клеток иммунной системы.

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Иллюстрация B-лимфоцитов вырабатывающих антитела. Nanoclustering/Science Photo Library

Вакцинация стимулирует B-лимфоциты - тип иммунных клеток, играющих важную роль в обеспечении гуморального иммунитета - к выработке в организме антител против конкретного возбудителя, например, вируса гриппа. Большинство вакцин рассчитаны на быстрый и сильный иммунный ответ, длящийся максимум несколько недель. После этого несколько В-лимфоцитов сохраняются в костном мозге в виде долгоживущих плазматических клеток, которые и обеспечивают долговременный иммунитет.

Эксперименты на мышах показали, что более длительный иммунный ответ теоретически позволяет самым эффективным В-клеткам рекрутироваться в лимфоцитарные плазмоциты.

Поскольку производство специфических антител постепенно совершенствуется, ученые предположили, что организм набирает все свои плазматические клетки из пула наиболее опытных В-клеток в течение нескольких недель после вакцинации.

"Как правило, многие лаборатории создают вакцины, которые вызывают короткий, и резкий иммунный ответ", — говорит Дэвид Тарлинтон из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. "Однако это основано на концепции, которая никогда не была доказана", говорит он.

Чтобы проверить свою гипотезу, Тарлинтон и его коллеги вакцинировали нескольких лабораторных мышей стандартным исследовательским антигеном, а через несколько недель подвергли их эвтаназии, чтобы затем изучить их костный мозг. Мышей генетически модифицировали таким образом, чтобы создать "метку времени", фиксирующую момент, когда В-клетки рекрутируются для трансформации в лимфоцитарные плазмоциты.

Ученые с удивлением обнаружили, что рекрутирование происходит не однократно в конце иммунного ответа, а постоянно по нескольку раз в день. В среднем, новые плазмоциты появлялись почти каждый час после вакцинации. Чем дольше длился иммунный ответ, тем больше плазматических клеток накапливалось в костном мозге.

"Таким образом, можно предположить, что чем дольше длится иммунный ответ, тем больше клеток, выделяющих антитела, вы накопите, и самые лучшие из них появятся в самом конце", — поясняет Тарлинтон.

По его словам, вакцины могут стать более эффективными, если они будут разработаны таким образом, чтобы вызывать иммунный ответ продолжительностью в месяцы, а не в недели. Например, для этого можно изменить способ доставки антигенов в организм или добавить другие вещества, называемые адъювантами, которые будут модулировать иммунный ответ.

Для реципиента первоначальное воспаление и побочные эффекты не будут отличаться от вакцин, вызывающих более короткий иммунный ответ, говорит Тарлинтон.

Впрочем, еще предстоит более подробно изучить, каким образом происходит рекрутирование плазматических клеток в ответ на естественные инфекционные заболевания, в отличие от вакцинации.

Результаты данного исследования были опубликованы в медицинском издании Journal Science Immunology

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Источники: Journal Science Immunology. Journal New Scientist, Journal Eurekalert

1. (DOI: 10.1126/sciimmunol.abm8389)

2. (https://www.eurekalert.org/news-releases/968857)

2. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciimmunol.abm8389)

3. (https://www.newscientist.com/article/2344593-vaccines-that-prolong-the-immune-response-may-give-better-protection/)