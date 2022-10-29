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Проект Edelweiss: Архитектурное бюро Cabini поставило один крошечный домик на другой
Проект Edelweiss увеличивает жилую площадь за счёт штабельного подхода к строительству маленьких домов
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Cabini Edelweiss выводит крошечное жилье на новый уровень - в буквальном смысле - благодаря конструкции одного крошечного домика, поставленного друг на друга. Cabini

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При строительстве крошечных домов одни архитекторы увеличивают жилое пространство за счет дополнительной ширины, другие пытаются раздвинуть границы - вверх или наружу. Архитектурное бюро Cabini из Румынии пошло своим путём, поставив один крошечный домик на другой.

The Cabini Edelweiss stacked form creates a spacious terrace area. Cabini

Конструкция Cabini Edelweiss состоит из несущей рамы, изготовленной из квадратных металлических профилей. Дом утеплен сэндвич-панелями PIR с использованием материалов Rockwool и отделан фасадом из фиброцемента с деревянными элементами. Изначально жилище было построено на территории головного офиса компании в виде двух отдельных модулей, а затем перевезено на грузовике в живописное место в Раска, Валеа Ферикирии, в Румынии.

Cabini Edelweiss отличается большим остеклением от пола до потолка и встроенными жалюзи для обеспечения приватности. Cabini

Общая площадь двухэтажного дома составляет 36 квадратных метров. Благодаря панорамному остеклению от пола до потолка - в которое встроены жалюзи для обеспечения конфиденциальности - внутреннее пространство Edelweiss наполнено естественным светом.

Cabini Edelweiss отделан фиброцементными панелями с деревянными элементами. Cabini

Обстановка и отделка соответствуют самым высоким стандартам. В интерьере установлена аудиосистема Bang & Olufsen, а также алюминиевые светильники Schueco - хотя, как правило, в таких проектах, идея заключается в том, чтобы клиент самостоятельно выбирал материалы и технику по своему вкусу.Декор интерьера Cabini Edelweis может быть выбран заказчиком. Cabini

Большую часть первого этажа занимает просторная гостиная с мягкими креслами и местами для хранения. Рядом находится кухня с многочисленными шкафчиками, раковиной, духовкой и электрической плитой. Кроме того, на первом уровне расположена ванная комната, отделанная камнем Neolith, с душем, раковиной и санузлом.

Площадь двухэтажного домика Cabini Edelweiss составляет 36 квадратных метров. Cabini

На верхний этаж можно попасть, поднявшись по лестнице. Большую часть второго уровня занимает спальня, из окон которой открывается прекрасный вид на местный пейзаж, причем, в отличие от дизайна большинства крошечных жилищ, здесь достаточно пространства для того, чтобы стоять в полный рост. Из спальни можно выйти на небольшую открытую террасу.При входе в Cabini Edelweiss посетители попадают в жилую зону, где есть мягкие кресла, а также несколько секций для хранения вещей. Cabini

Cabini утверждает, что цена "Эдельвейса" будет варьироваться в зависимости от выбранных опций (например, покупатели могут выбрать только одноэтажный дом). Тем не менее, стоимость проекта, изображенного на фотографиях, составляет 100 000 долларов США, включая мебель и бытовую технику. Компания заявляет, что готова осуществить доставку своей продукции по всему миру и в подарок предлагает автономное энергоснабжение с солнечными батареями.

Ванная комната Cabini Edelweiss выглядит очень компактной и включает в себя раковину, душ и туалет. Cabini



Источники: Cabini, Journal New Atlas 

1. (https://www.cabini.ro/en) 

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2. (https://newatlas.com/tiny-houses/cabini-edelweiss/)

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#архитектура #крошечные дома #архитектурное бюро #cabini #крошечный дом #миниатюрные дома
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