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При строительстве крошечных домов одни архитекторы увеличивают жилое пространство за счет дополнительной ширины, другие пытаются раздвинуть границы - вверх или наружу. Архитектурное бюро Cabini из Румынии пошло своим путём, поставив один крошечный домик на другой.
Конструкция Cabini Edelweiss состоит из несущей рамы, изготовленной из квадратных металлических профилей. Дом утеплен сэндвич-панелями PIR с использованием материалов Rockwool и отделан фасадом из фиброцемента с деревянными элементами. Изначально жилище было построено на территории головного офиса компании в виде двух отдельных модулей, а затем перевезено на грузовике в живописное место в Раска, Валеа Ферикирии, в Румынии.
Общая площадь двухэтажного дома составляет 36 квадратных метров. Благодаря панорамному остеклению от пола до потолка - в которое встроены жалюзи для обеспечения конфиденциальности - внутреннее пространство Edelweiss наполнено естественным светом.
Обстановка и отделка соответствуют самым высоким стандартам. В интерьере установлена аудиосистема Bang & Olufsen, а также алюминиевые светильники Schueco - хотя, как правило, в таких проектах, идея заключается в том, чтобы клиент самостоятельно выбирал материалы и технику по своему вкусу.
Большую часть первого этажа занимает просторная гостиная с мягкими креслами и местами для хранения. Рядом находится кухня с многочисленными шкафчиками, раковиной, духовкой и электрической плитой. Кроме того, на первом уровне расположена ванная комната, отделанная камнем Neolith, с душем, раковиной и санузлом.
На верхний этаж можно попасть, поднявшись по лестнице. Большую часть второго уровня занимает спальня, из окон которой открывается прекрасный вид на местный пейзаж, причем, в отличие от дизайна большинства крошечных жилищ, здесь достаточно пространства для того, чтобы стоять в полный рост. Из спальни можно выйти на небольшую открытую террасу.
Cabini утверждает, что цена "Эдельвейса" будет варьироваться в зависимости от выбранных опций (например, покупатели могут выбрать только одноэтажный дом). Тем не менее, стоимость проекта, изображенного на фотографиях, составляет 100 000 долларов США, включая мебель и бытовую технику. Компания заявляет, что готова осуществить доставку своей продукции по всему миру и в подарок предлагает автономное энергоснабжение с солнечными батареями.
Источники: Cabini, Journal New Atlas
1. (https://www.cabini.ro/en)
2. (https://newatlas.com/tiny-houses/cabini-edelweiss/)