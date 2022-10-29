В то время как большинство из нас готовится к этим выходным, планируя наконец-то расслабится после тяжелой трудовой недели, единственная звезда нашей Солнечной системы, похоже, задумала что-то зловещее. В четверг обсерватория Solar Dynamics (SDO) NASA запечатлела "улыбку" Солнца и предупредила нас о том, что впереди нас ждёт непростой уик-энд.
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Астрономы внимательно анализируют события, происходящие на солнечной поверхности, по мере того как Солнце меняет свои полюса в процессе своего 11-летнего цикла. Конечно, большинство явлений протекающих на Солнце и раньше наблюдались и регистрировались астрономами, но каждый раз в них есть что-то новое, что можно исследовать и изучать. Как отметило NASA в своем твите, похожее на улыбку явление является продуктом корональных дыр, образовавшихся на поверхности Солнца случайным образом.
Что такое корональные дыры?
Интенсивная активность Солнца является причиной возникновения массивных магнитных полей на его поверхности. Временами некоторые из них концентрируются в определенных участках и вызывают резкое замедление конвекции. Это приводит к снижению температуры в этих областях. При наблюдении с Земли они кажутся более темными и называются солнечными пятнами.
Улыбка, которую можно увидеть на солнечной поверхности, — это тоже результат трех темных областей. Однако это не солнечные пятна, а так называемые корональные дыры. В чем отличие солнечных пятен от корональных дыр? В структурах магнитных полей. В солнечных пятнах они проникают сквозь фотосферу Солнца и возвращаются, обратно закручиваясь в петли, а в корональных дырах представляют собой открытые структуры, позволяя солнечным вихрям легко вырваться в космос. Скорость таких всплесков может достигать почти 3 млн. км в час.
Когда солнечный ветер испускает мощный поток радиации, его называют солнечной вспышкой. В более редких случаях Солнце выбрасывает из своей короны огромное количество материи - такое событие называется корональным выбросом массы (КМВ). Оба этих выплеска взаимодействуют с магнитосферой Земли и становятся причиной геомагнитных бурь.
Геомагнитная буря от улыбчивого Солнца
Поскольку Земля находится на линии огня этих корональных дыр, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США предупредило о геомагнитной буре низкой интенсивности класса G1 в субботу, 28 октября.
Геомагнитные бури класса G1 менее всего вызывают опасения из возможных исходов бурной космической погоды. Они обычно приводят лишь к незначительным сбоям в энергосистемах и увеличивают вероятность появления аврор на полюсах.
Источники: Wikipedia, Twitter, NASA, Space.com
1. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечные_пятна)
2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_вспышка)
3. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Корональные_дыры)
4. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Корональные_выбросы_массы)
5. (https://twitter.com/NASASun/status/1585401697819656193)
6 (https://www.space.com/sun-smiling-solar-storm-watch-halloween)