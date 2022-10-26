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Палеонтологи обнаружили в куске янтаре волосатую улитку возрастом 99 млн лет
Ученые считают, что волоски выполняли очень важную функцию
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Международная команда палеонтологов обнаружила в куске янтаря возрастом 99 млн. лет новый вид сухопутных улиток. Как утверждают сотрудники Senckenberg Natural History Museum, открытие указывает на то, что новый вид улитки волосатой имеет эволюционное преимущество перед сухопутными улитками мезозойской эры.

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A 99-million-year-old amber. Senckenberg Natural History Museum 

Команда под руководством первого автора, доктора Жана-Мишеля Бишена из Музея естественной истории и этнографии в Кольмаре, Франция, пришла к выводу, что наличие волосков могло дать моллюскам селективное преимущество в ходе их эволюции в своем исследовании, которое было опубликовано в академическом журнале Cretaceous Research.

С помощью обычного микроскопа и трехмерной компьютерной томографии на раковине нового вида Archaeocyclotus brevivillosus были обнаружены крошечные волоски длиной от 150 до 200 микрометров. 

"Это уже шестой вид из семейства тропических сухопутных улиток Cyclophorus с волосатым панцирем, обнаруженных в фрагментах мезозойского янтаря", — рассказывает д-р Адриенна Йохум из Senckenberg Research Institute и Natural History Museum in Frankfurt. "Нередко панцири ископаемых и современных сухопутных моллюсков украшают гребни, ворсинки, наросты или складки, однако появление таких "украшений" представляет собой достаточно сложный процесс, который, как правило, не происходит просто так", -— пояснила учёный.

Родом из Бирмы

В бирманском янтаре было найдено восемь различных видов циклофорид, и у шести из них панцири были покрыты тонкими, изогнутыми волосками. По мнению экспертов, это не случайное совпадение. Они считают, что ворсинки на панцирях моллюсков дали им эволюционное преимущество.

"Новая разновидность, Archaeocyclotus brevivillosus, была обнаружена в янтарной шахте в долине Хукавнг, Бирма. Длина древнего моллюска составляет 26,5 миллиметра, ширина - 21 миллиметр, высота - 9 миллиметров. Внешний край раковины покрыт короткими волосками, которые собраны в пучок вокруг отверстия панциря. Его название происходит от латинских слов brevis (короткий или маленький) и villosus (волосатый или мохнатый)", — добавил доктор Йохум.

"Например, волоски помогали животным удерживаться на стеблях растений или листьях, что мы можем наблюдать у современных видов. Они также могли играть роль в терморегуляции моллюска. Крошечные капельки воды могли прилипать к раковине, тем самым выполняя функцию "кондиционера". Или же они предохраняли раковину улитки от разъедания высококислой почвой и листовой подстилкой древнего тропического леса", -— рассуждает Йохум, подводя итог возможным преимуществам таких волосков. 

"Кроме того, наличие волосков могло служить камуфляжем или защищать улитку от прямого нападения преследующих ее птиц или почвенных хищников. И, наконец, нельзя исключать, что такие волокна давали преимущество при половом отборе", заключил исследователь.

Длина ископаемого моллюска - 26,5 миллиметра, ширина - 21 миллиметр, а высота - 9 миллиметров. Senckenberg Natural History Museum 

Аннотация к исследованию

Сухопутные улитки из бирманского янтаря среднего мела (ок. 99-98 млн лет назад) в последние годы вызывают большой интерес у палеонтологов. Данное исследование включает описание нового вида Archaeocyclotus, принадлежащего к семейству Cyclophoridae, из хорошо сохранившейся окаменелости, с использованием классической световой микроскопии и современных микротомограмм с компьютерной 3D-реконструкцией. Раковина Archaeocyclotus brevivillosus sp. nov. характеризуется короткими, плотно вживленными периостракальными волосками, которые появляются по краям линии роста от периферии панциря. Этот новый вид является восьмым видом циклофорид, описанным из бирманского янтаря, шесть из которых также имеют волосатые оболочки. Таким образом, это подтверждает гипотезу о том, что волосатость является предковым состоянием у циклофорид и то, что она могла сыграть важную роль через многочисленные селективные преимущества в процессе эволюции

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Источники: Journal Cretaceous Research, Journal Interesting Engineering, Senckenberg Natural History Museum
1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667122002233)
2. (https://interestingengineering.com/science/hairy-snail-in-99-million-year-old-amber)
3. (https://www.senckenberg.de/en/pressemeldungen/hairy-snail-discovered-in-99-million-year-old-amber/)

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#палеонтологи #волосатая улитка #кусок янтаря #улитка #янтарь
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