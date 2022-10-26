Ученые считают, что волоски выполняли очень важную функцию

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Международная команда палеонтологов обнаружила в куске янтаря возрастом 99 млн. лет новый вид сухопутных улиток. Как утверждают сотрудники Senckenberg Natural History Museum, открытие указывает на то, что новый вид улитки волосатой имеет эволюционное преимущество перед сухопутными улитками мезозойской эры.

реклама

A 99-million-year-old amber. Senckenberg Natural History Museum

Команда под руководством первого автора, доктора Жана-Мишеля Бишена из Музея естественной истории и этнографии в Кольмаре, Франция, пришла к выводу, что наличие волосков могло дать моллюскам селективное преимущество в ходе их эволюции в своем исследовании, которое было опубликовано в академическом журнале Cretaceous Research.

С помощью обычного микроскопа и трехмерной компьютерной томографии на раковине нового вида Archaeocyclotus brevivillosus были обнаружены крошечные волоски длиной от 150 до 200 микрометров.

"Это уже шестой вид из семейства тропических сухопутных улиток Cyclophorus с волосатым панцирем, обнаруженных в фрагментах мезозойского янтаря", — рассказывает д-р Адриенна Йохум из Senckenberg Research Institute и Natural History Museum in Frankfurt. "Нередко панцири ископаемых и современных сухопутных моллюсков украшают гребни, ворсинки, наросты или складки, однако появление таких "украшений" представляет собой достаточно сложный процесс, который, как правило, не происходит просто так", -— пояснила учёный.

Родом из Бирмы

В бирманском янтаре было найдено восемь различных видов циклофорид, и у шести из них панцири были покрыты тонкими, изогнутыми волосками. По мнению экспертов, это не случайное совпадение. Они считают, что ворсинки на панцирях моллюсков дали им эволюционное преимущество.

"Новая разновидность, Archaeocyclotus brevivillosus, была обнаружена в янтарной шахте в долине Хукавнг, Бирма. Длина древнего моллюска составляет 26,5 миллиметра, ширина - 21 миллиметр, высота - 9 миллиметров. Внешний край раковины покрыт короткими волосками, которые собраны в пучок вокруг отверстия панциря. Его название происходит от латинских слов brevis (короткий или маленький) и villosus (волосатый или мохнатый)", — добавил доктор Йохум.

"Например, волоски помогали животным удерживаться на стеблях растений или листьях, что мы можем наблюдать у современных видов. Они также могли играть роль в терморегуляции моллюска. Крошечные капельки воды могли прилипать к раковине, тем самым выполняя функцию "кондиционера". Или же они предохраняли раковину улитки от разъедания высококислой почвой и листовой подстилкой древнего тропического леса", -— рассуждает Йохум, подводя итог возможным преимуществам таких волосков.

"Кроме того, наличие волосков могло служить камуфляжем или защищать улитку от прямого нападения преследующих ее птиц или почвенных хищников. И, наконец, нельзя исключать, что такие волокна давали преимущество при половом отборе", заключил исследователь.

Длина ископаемого моллюска - 26,5 миллиметра, ширина - 21 миллиметр, а высота - 9 миллиметров. Senckenberg Natural History Museum

Аннотация к исследованию

Сухопутные улитки из бирманского янтаря среднего мела (ок. 99-98 млн лет назад) в последние годы вызывают большой интерес у палеонтологов. Данное исследование включает описание нового вида Archaeocyclotus, принадлежащего к семейству Cyclophoridae, из хорошо сохранившейся окаменелости, с использованием классической световой микроскопии и современных микротомограмм с компьютерной 3D-реконструкцией. Раковина Archaeocyclotus brevivillosus sp. nov. характеризуется короткими, плотно вживленными периостракальными волосками, которые появляются по краям линии роста от периферии панциря. Этот новый вид является восьмым видом циклофорид, описанным из бирманского янтаря, шесть из которых также имеют волосатые оболочки. Таким образом, это подтверждает гипотезу о том, что волосатость является предковым состоянием у циклофорид и то, что она могла сыграть важную роль через многочисленные селективные преимущества в процессе эволюции

рекомендации RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде 3080 за 60 с началом тр в Регарде ASUS 3060 Ti уже за 40 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай

Источники: Journal Cretaceous Research, Journal Interesting Engineering, Senckenberg Natural History Museum

1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667122002233)

2. (https://interestingengineering.com/science/hairy-snail-in-99-million-year-old-amber)

3. (https://www.senckenberg.de/en/pressemeldungen/hairy-snail-discovered-in-99-million-year-old-amber/)