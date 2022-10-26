Lucid Motors представил свою первую домашнюю зарядную станцию для EV, способную за час увеличить запас хода на 128 км

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Совсем недавно производитель электромобилей Lucid Motors представил седан Air с лучшими в отрасли показателями дальности хода, а сегодня компания выпустила несколько дополнительных аксессуаров к нему. В комплект входит первое настенное зарядное устройство для дома, которое, по словам компании, способно за час увеличить запас хода на 128 км.

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Lucid Motors представляет свое первое домашнее настенное зарядное устройство для EV. Lucid Motors

В прошлом году линейка седанов Air компании Lucid показала впечатляющие результаты в тестировании дальности хода, получив от EPA показатели, которые превзошли результаты лучшей в своем классе Tesla Model S Long Range. Компания утверждает, что в течение календарного года она планирует выпустить от 6 000 до 7 000 таких моделей. А пока эти роскошные седаны сходят с конвейера, производитель представил новые инструменты для поддержания EV в рабочем состоянии.

Первая зарядная станция Lucid, названная Connected Home Charging Station, представляет собой черный настенный модуль для использования как внутри, так и снаружи помещения. Устройство подключается к седану Lucid Air через 7,3-метровый кабель, выдавая 19,2 кВт энергии, что позволяет за один час увеличить запас хода до 128 км. По словам Lucid, устройство оснащено оборудованием, обеспечивающим двунаправленную зарядку, а также поддерживает Wi-Fi для получения обновлений ПО.

Lucid Motors представил Air Cargo Capsule - багажный бокс для своего седана. Lucid Motors

Конечно, это устройство сильно уступает по времени зарядки последнему поколению Tesla Supercharger постоянного тока с максимальной мощностью 250 кВт, которые позволяют за 15 минут увеличить дальность пробега на 320 км. Но речь то идет о домашнем устройстве работающим от сети переменного тока, и у Lucid тут лучшие показатели. Для сравнения, современные домашние зарядки Tesla выдают до 11,5 кВт и обеспечивают 70 км дополнительного пробега в час в зависимости от модели.

Кроме домашней зарядной станции, Lucid представил Air Cargo Capsule - багажный бокс на крышу стоимостью 2 000 долларов США. Объем грузового пространства равен 325 литрам. Как утверждает компания, новый элемент конструкции был тщательно проработан с учетом улучшения аэродинамики и увеличения дальности хода. То же самое относится и к недавно представленному багажнику Crossbar стоимостью 500 долларов и рассчитанного на нагрузку до 75 кг. Дополнительной опцией идут новые напольные коврики All-Weather Mats за 250 долларов, которые, конечно, не улучшат аэродинамику, но помогут сохранить салон автомобиля в чистоте и порядке.

Все аксессуары доступны для заказа уже сейчас, при этом багажник Lucid Air Crossbars и коврики All-Weather Mats появятся в продаже уже в этом году. Air Cargo Capsule и зарядная станция Connected Home за $1 200 будут доступны в 2023 году.

Источники: Lucid Motors, Journal New Atlas

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1. (https://www.lucidmotors.com/media-room/official-line-accessories-lucid-air)

2. (https://newatlas.com/automotive/lucid-home-ev-charger-promises-80-mile-range/)