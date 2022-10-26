Новое исследование показало, что в 2021 году смертность от инфарктов среди молодого населения выросла более чем на 30%

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Новое исследование, проведенное в Cedars-Sinai, показало, что смертность от сердечных приступов в ходе пандемии резко возрастала во время волн COVID-19. Полученные результаты не позволяют установить причинно-следственную связь между увеличением числа сердечных приступов и COVID, однако это исследование далеко не первое, подтверждающее, что инфекция SARS-CoV-2 может нанести вред здоровью сердца.

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Новое исследование показало, что в 2021 году смертность от инфарктов среди молодого населения выросла более чем на 30%. Depositphotos

В рамках нового проекта было изучено более 1,5 миллиона случаев смерти от сердечных приступов за 10 лет, вплоть до марта 2022 года Цель проекта - определить, насколько больше смертей от сердечных приступов произошло во время пандемии по сравнению со среднестатистическим показателем, ожидаемым к 2020 году. Такая методика известна как анализ "избыточных смертей".

Исследование выявило рост числа смертей от инфаркта в первый и второй годы пандемии. Но, пожалуй, самым интересным является то, что всплески смертности от инфаркта в период с 2020 по 2022 год коррелировали с несколькими крупными волнами COVID-19. То есть, количество смертей от сердечных приступов повышалось, когда происходило больше заражений SARS-CoV-2.

Кроме того, данные показали, что избыток смертей от инфаркта увеличился в 2021 году и продолжал оставаться повышенным в течение волны Омикрон в 2022 году, несмотря на предположение о том, что Омикрон является менее вирулентным вариантом коронавируса. Наибольший относительный рост смертности от сердечных приступов наблюдался среди молодых людей в возрасте от 25 до 44 лет и составил 29,9% выше среднестатистического показателя.

"Резкий рост числа сердечных приступов во время пандемии изменил ситуацию, которая предшествовала десятилетнему устойчивому улучшению показателей смертности от инфарктов", — рассказывает руководитель проекта Йи Хуи Йео. "Мы все еще изучаем многочисленные механизмы воздействия COVID-19 на организм, независимо от возраста, пола, этнической или расовой принадлежности".

При этом авторы предупреждают, что не следует напрямую связывать повышенную смертность от сердечных приступов именно с COVID-19. Проанализированные данные не содержат конкретной информации о каждом случае и статусе COVID, поэтому эксперты могут только предполагать, почему именно в это время произошел всплеск смертности от инфаркта.

Безусловно, существует огромное количество зарегистрированных фактов, связывающих COVID-19 с сердечными заболеваниями и воспалениями. Так что гипотеза о том, что инфекции играют определенную роль в повышении риска сердечных заболеваний, не лишена здравого смысла. Тем не менее, исследователи предполагают, что свою роль могут играть и другие факторы, например, повышенная психоэмоциональная нагрузка и социальные проблемы, влияющие на здоровье сердца.

"Есть что-то совершенно иное в том, как этот вирус влияет на работу сердца", — считает соавтор исследования Сьюзан Ченг. "Вероятно, разница обусловлена сочетанием стресса и воспаления, возникающих из-за предрасполагающих факторов и того, как этот вирус биологически взаимодействует с сердечно-сосудистой системой".

Результаты нового проекта были представлены в медицинском издании Journal of Medical Virology.

Source: Cedars-Sinai, Journal of Medical Virology, Journal New Atlas

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1. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.28187)

2. (https://newatlas.com/-wellbeing/covid-infection-linked-increased-heart-attack-deaths/)

3. (https://www.cedars-sinai.org/newsroom/covid-19-surges-linked-to-spike-in-heart-attacks/)