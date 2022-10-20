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Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал самое чёткое изображение Столпов Творения
С помощью инструмента NIRCam телескопа Уэбба удалось разглядеть огромное количество молодых звезд.
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Космический телескоп Джеймса Вебба за свою короткую карьеру уже сделал множество невероятных снимков, но этот новый снимок - просто нечто невероятное. На этот раз "юный" космический аппарат сделал снимки культовых Столпов Творения, раскрыв при этом новые детали с невероятной четкостью.

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Полученное космической обсерваторией James Webb новое фотоизображение Столпов Творения. NASA, ESA, CSA, STScI; J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI)

Столпы Творения — это образование из межзвездной пыли и газа, расположенное в туманности Орла на расстоянии около 6 500 световых лет от нашей планеты. Благодаря своим элегантным формам и драматической истории как региона звездообразования эта туманность является великолепным материалом для астрофотографии. Поэтому неудивительно, что именно она стала излюбленным предметом съемки таких телескопов, как Хаббл, Гершель и Спитцер.

И вот теперь Джеймс Уэбб обратил свой мощный взор на эту структуру, и результаты поражают воображение. Благодаря сверхвысокому разрешению телескоп смог уловить мельчайшие детали далеких туманных облаков, а камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) позволила рассмотреть огромное количество новых звезд.

Сравнение фотоизображений Слоновьих хоботов: слева - фото Хаббла 2014 года, справа - новое фото Уэбба. NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale, A. Koekemoer, A. Pagan (STScI), ESA/Hubble and the Hubble Heritage Team

Эти невероятны космические структуры словно пульсируют молодыми звездами, рожденными в результате коллапса скоплений пыли и газа под действием собственной гравитации. Известно, что по мере своего формирования эти молодые звезды испускают струи (джеты), которые при столкновении с окружающим материалом образуют ударные волны. При этом образуются энергичные молекулы водорода, которые можно наблюдать в виде ярко-красного свечения, хорошо заметного на вершинах второго и третьего столбов, а также расположенного дальше по центру.

Интересно, что яркие звезды, которыми усеяно изображение, расположены не где-то далеко на заднем плане - все они довольно локальны, что свидетельствует о том, насколько переполнена эта область звездообразования.

Астрономы утверждают, что новый вид Уэбба на знаменитые "столбы" поможет лучше понять эволюцию формирования новых звезд. И, несомненно, такие изображения будут и дальше вдохновлять ученых на новые открытия.

Sources ESA, Journal Newatlas

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1. (https://newatlas.com/space/james-web-telescope-pilars-creation-image/)
2. (https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Webb/Webb_tak_a_stunning_star-filled_portrait_of_the_Pillars_of_Creation)

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#джеймс уэбб #гершель #спитцер #хаблл
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