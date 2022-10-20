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Ученые обнаружили связь между бактериями кишечника и развитием ревматоидного артрита
Результаты нового научного эксперимента показали, что иммунные антитела, нацеленные на белок кишечной бактерии, могут играть важную роль в развитии ревматоидного артрита
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Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Arthritis & Rheumatology, предоставило новые доказательства того, что бактерии кишечника играют не последнюю роль в развитии ревматоидного артрита. Авторы работы предположили, что аномальный иммунный ответ на относительно распространенный вид кишечных бактерий может влиять на развитие артрита.

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Результаты нового научного эксперимента показали, что иммунные антитела, нацеленные на белок кишечной бактерии, могут играть важную роль в развитии ревматоидного артрита. Depositphotos

Ревматоидный артрит широко рассматривается как многофакторное заболевание. То есть в его развитии не может быть виноват только один ген или только воздействие окружающей среды. Скорее всего, для запуска аутоиммунного поведения, связанного с этим заболеванием, необходимо целое стечение обстоятельств.

Все больше доказательств указывает на то, что микробиом кишечника играет важную роль в возникновении этого заболевания.  Фактически же, в последние годы в центре внимания большинства исследований был только один специфичный штамм бактерий.

Prevotella copri обычно не считается вредным штаммом кишечных бактерий. Она встречается в микробиоме большинства людей и даже была связана с диетами с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием жиров. Однако за последнее десятилетие в ряде исследований была обнаружена связь между ревматоидным артритом и аномальным уровнем Prevotella copri. 

В ходе нового проекта изучался уровень в крови иммунного антитела, созданного против специфического белка, вырабатываемого Prevotella copri. Специалисты пытались не только определить степень иммунной реакции людей с уже существующим ревматоидным артритом на этот белок, но и исследовали группы пациентов, находящихся на самых ранних стадиях заболевания, а также группы с высоким риском развития заболевания.

Аналитический метод показал, что у людей с ревматоидным артритом действительно наблюдался более высокий уровень антител по сравнению со здоровыми людьми. Но что еще более важно, у людей с высоким риском развития заболевания также наблюдался более высокий уровень антител по сравнению с контрольной группой. Кроме того, люди с уже сформировавшимся ревматоидным артритом показали более высокий уровень антител по сравнению с теми, кто находится на ранних стадиях заболевания.

Конечно, эти данные далеко не окончательные, и остаются серьезные вопросы. Возможно, существует корреляция между повышенной иммунной активностью против этого бактериального белка и ревматоидным артритом, но это не обязательно означает, что эта связь определяет прогрессирование заболевания.

Тем не менее, в исследовании 2017 года уже выдвигалась гипотеза о том, что этот конкретный белок Prevotella copri может вызывать аутоиммунную активность, которая приводит к артритическому воспалению. Тем не менее, такая гипотеза все еще остается невероятно спекулятивной. По словам руководителя проекта Дженнифер Сейферт, эти результаты требуют дополнительной работы, чтобы лучше понять любую потенциальную связь между кишечными бактериями и ревматоидным артритом (РА).

"Мы надеемся, что эти результаты помогут глубже выяснить сложную этиологическую роль бактериальных сообществ у людей, подверженных риску развития РА, и у людей с РА, что позволит разработать целевую терапию с целью более эффективного лечения и, в конечном счете, профилактики заболевания", - отметила Сейферт.

Результаты нового проекта были представлены в медицинском издании Arthritis & Rheumatology.

Источники: Wiley, Arthritis & Rheumatology, журнал Eurekalert

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/968044)

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2. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.42370)

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#иммунный ответ #бактерии кишечника #ревматоидный артрит
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