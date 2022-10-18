Одобренное лекарство от артрита показало перспективность в борьбе с диабетом и ожирением в рамках первой фазы доклинических испытаний

Ученые, изучающие активность препарата, используемого для лечения ревматоидного артрита, обнаружили, что он обладает удивительными возможностями, некоторые из которых могут быть полезны в борьбе с диабетом. Исследование, проведенное на мышиных моделях, показало, что препарат обладает двойным потенциалом для борьбы с воспалениями, ассоциированными с этим заболеванием, а также стимулирует процессы метаболизма, что может способствовать регуляции аппетита и стимулированию здорового липидного обмена у людей, страдающих ожирением.

реклама

Разрешенный препарат для лечения артрита продемонстрировал перспективность в борьбе с диабетом и ожирением в ранних исследованиях на мышах. Depositphotos

Исследование, проведенное под руководством ученых из Baylor College of Medicine, опирается на новые данные о роли воспаления в резистентности к инсулину, а также на способы применения медикаментов для борьбы с диабетом. Резистентность к инсулину — это неспособность клеток реагировать на гормон и поглощать глюкозу из крови. Изучение этой проблемы позволило установить связь между этой реакцией и воспалением в белой жировой ткани.

Чтобы лучше понять механизмы этих ассоциаций, авторы проекта проанализировали базу данных уже используемых лекарств в поисках препарата, который мог бы одновременно влиять и на воспаление, и на диабет.

"Мы провели анализ баз данных малых молекул и остановились на ауранофине - препарате, одобренном FDA, который используется для лечения ревматоидного артрита - заболевания, связанного с воспалением", — рассказывает руководитель проекта доктор Аарон Р. Кокс. "Ауранофин обладает противовоспалительными свойствами, которые, могут быть полезны при ожирении и диабете. Однако мы практически ничего не знали о том, как он влияет на метаболизм".

В рамках эксперимента ученые обработали ауранофином мышиные модели диабета и внимательно изучили метаболические эффекты. При этом животных заставляли употреблять пищу с высоким содержанием жиров. Один из ключевых моментов был связан с гормоном под названием лептин, который вырабатывается жировыми клетками и сигнализирует мозгу о том, что наступило насыщение. У людей, страдающих ожирением, то есть с высоким содержанием жировых клеток, уровень лептина повышен. Это приводит к нарушению связи между лептином и клетками мозга, что вызывает переедание. Данное состояние принято называть лептинорезистентностью.

Aуранофин: Результаты исследований указывают на возможность повторного применения препарата от ревматоидного артрита для лечения сахарного диабета

Было обнаружено, что ауранофин снижает уровень лептина у мышей с ожирением. Кроме того, препарат улучшал метаболические сигналы в белой жировой ткани, способствуя более высокой скорости сжигания липидов, улучшал чувствительность к инсулину и противодействовал другим эффектам, связанным с ожирением. Примечательно, однако, что это происходило без изменения состава тела мышей.

"Мы обнаружили, что ауранофин обладает противовоспалительным и антидиабетическим эффектами, которые не зависят друг от друга", — рассказывает научный куратор эксперимента доктор Шон Хартиг. "Ауранофин улучшает чувствительность к инсулину, или способность организма реагировать на инсулин, чтобы поддерживать уровень сахара в крови на здоровом уровне. Препарат также нормализовал изменения, связанные с ожирением, такие как гиперинсулинемия (повышенный уровень инсулина в крови) в мышиной модели. Кроме того, мы обнаружили, что накопление ауранофина в белой жировой ткани уменьшало воспалительную реакцию без изменения состава тела у мышей с ожирением".

В то же время исследователи отмечают, что "предстоит проделать еще много работы, прежде чем эти многообещающие результаты будут воплощены в клиническое лечение, однако они очень воодушевлены полученными результатами"

Результаты данного эксперимента были зарегистрированы в медицинском издании Cell Metabolism.

Source: Baylor College of Medicine, journal Cell Metabolism

1. (https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(22)00409-0)

рекомендации RTX 3070 - цена идет к 40 тр 3080 Ti - цена упала на порядок ASUS 3050 - цена идет к 20 тр RTX 3080 - цены идут к 60 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр ASUS 3060 Ti уже за 40 тр RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

2. (https://www.bcm.edu/news/findings-support-repurposing-rheumatoid-arthritis-drug-auranofin-for-diabetes)