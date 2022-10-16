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Умные контактные линзы для профилактики глаукомы разработали офтальмологи из Университета Пердью
В настоящее время более 80 млн человек в мире страдают от глаукомы, а около 5 млн полностью потеряли зрение по этой причине. Новый набор "умных" контактных линз, разработанный специалистами Университета Пердью, способен остановить глаукому в самом начале ее развития, контролируя показания внутриглазного давления
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По данным Glaucoma Research Foundation глаукома поражает более 80 миллионов человек во всем мире и может лишить человека зрения даже при полном отсутствии ранних симптомов. Однако новый набор умных контактных линз, разработанных Чи Хван Ли, доцентом кафедры биомедицинской инженерии Лесли А. Геддеса в Уэлдонской школе биомедицинской инженерии Университета Пердью, может остановить болезнь в её зародыше. Об этом говорится в заявлении, опубликованном организацией в начале этого месяца.

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Новый умные линзы обеспечивают четкое зрение на любых расстояниях. Purdue University photo/Rebecca McElhoe

Измерение ВГД

Новые линзы позволяют очень точно измерить внутриглазное давление (ВГД) в глазу человека, что бывает довольно проблематично осуществить в течение длительных периодов времени, особенно ночью во время сна. "Наибольшее увеличение ВГД происходит, когда люди находятся в горизонтальном положении, при этом ночное ВГД обычно на 10-20% выше дневного. Потеря зрения во время сна может произойти незаметно для пациента, даже если дневные показатели ВГД в клинике или дома соответствуют норме", - говорит Ли.

Для решения этой серьезной проблемы Ли предлагает использовать новые интеллектуальные контактные линзы.

"Для решения этой проблемы мы разработали уникальный класс умных мягких контактных линз. Они созданы с учетом опыта известных мировых брендов. Новые линзы обеспечивают непрерывный 24-часовой мониторинг ВГД, даже во время сна в домашних условиях", - добавил Ли. 

"Наши умные мягкие контактные линзы полностью сохранили присущие им свойства: оптическую силу, биосовместимость, гибкость, прозрачность, кислородопроницаемость и удобство использования в ночное время суток. Одновременное сочетание всех этих характеристик имеет решающее значение для успешного внедрения этой технологии в лечение глаукомы, поскольку эти характеристики отсутствуют в современных носимых глазных тонометрах".

Линзы поставляются с тонометром, который по беспроводной связи передает данные на приемник в очках для измерения ВГД днем, и маской для сна для измерения ВГД ночью, когда пациент спит.

Офтальмолог Пит Коллбаум демонстрирует новые "умные" мягкие контактные линзы. Purdue University photo/Rebecca McElhoe

Сбор информации о ритме ВГД ведется круглосуточно

Таким образом, технология 24 часа в сутки собирает данные о ритме ВГД. Накопленная информация может быть передана врачам удаленно через зашифрованный сервер. Самое главное, тонометр очень комфортен для пользователя.

"Этот тонометр значительно удобнее любого другого типа датчика для контактных линз, с которым мы сталкивались, и удобнее любого коммерческого датчика ВГД", - утверждает д-р Пит Коллбаум, профессор и заместитель декана по научной работе Школы оптометрии Университета Индианы и директор Центра офтальмологических исследований Бориша. 

"В этом заслуга методики, которую использует Ли для нанесения сенсоров на линзу, благодаря чему вся матрица в целом остается очень тонкой. Кроме того, сама линза — это проверенная временем коммерчески доступная технология, созданная с учетом клинических исследований и сопутствующих издержек, которые производители потратили на создание комфортных линз".

"Глаз — это очень сложная часть нашего организма, которая еще более мягкая, чувствительная и эластичная, чем кожа", - рассказывает Ли. "Мы надеемся, что наша технология может быть адаптирована для помощи и обнаружения целого спектра хронических глазных болезней, а также для выполнения многих других задач".

Источники: Journal Interesting Engineering, Glaucoma Research Foundation, Purdue University

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1. (https://interestingengineering.com/health/new-intelligent-contact-lenses-prevent-glaucoma)
2. (https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2022/Q4/study-specialized-smart-soft-contact-lenses-can-address-global-issue-of-glaucoma-diagnosis,-management.html)

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#контактные линзы #глаукома #интеллектуальные #умные
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