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Полипилюли способны ежегодно предотвращать миллионы преждевременных смертей, инфарктов и инсультов
Результаты испытаний показали, что при использовании полипиллов число инфарктов и инсультов сократилось на 35-50 процентов.
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По мнению ведущих кардиологов, полипилюли могут стать тем самым универсальным решением, которое поможет человечеству решить проблемы сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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Полипилюли - это недорогие препараты для снижения кровяного давления, статины и аспирин в одной капсуле. McMaster University

Но что такое полипилюля?

Как правило, полипилюли (или полипилл) врачи назначают пациентам, восстанавливающихся после инфаркта. Эти таблетки представляют собой - комбинацию лекарств, включающую три основных препарата: статины, снижающие уровень холестерина, ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) для снижения артериального давления и средство для разжижения крови, такое как аспирин. По мнению специалистов, такая схема лечения может предотвратить повторные нарушения сердечной деятельности.

В августе этого года испанские исследователи представили Trinomia - препарат, объединяющий несколько жизненно важных компонента для больных ССЗ в одной капсуле. Наблюдая за когортой людей, реабилитирующихся после сердечного приступа, ученые обнаружили, что лечение полипилюлями "привело к значительному снижению риска основных неблагоприятных последствий сердечно-сосудистых событий по сравнению с обычной терапией".

В документе, опубликованном во вторник в журнале The Lancet, проф. Фаусто Пинто, президент World Heart Federation, и проф. Салим Юсуф, директор Population Health Research Institute (PHRI) и проф. медицины  McMaster University, заявили, что "широкое распространение полипилл позволит значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и будет доступно большинству людей во всем мире.".

Полипилюли для спасения миллионов жизней

В своем пресс-релизе Пинто сказал: " Несмотря на убедительные научные доказательства высокой эффективности, безопасности и доступности полипиллов, в мире практически нет таких препаратов, а в тех нескольких странах, где они есть, их использование крайне незначительно". 

Инфаркт миокарда является одной из основных причин смертности в мире. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает около 54 миллионов человек, и примерно треть из них умирает от инфаркта. При этом более 80 процентов из них живут в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Нынешняя стратегия первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний имеет весьма скромные успехи в большинстве стран, включая страны с высоким уровнем дохода. Даже в этих странах менее половины пациентов с предшествующим ССЗ и менее 20% пациентов без предшествующего ССЗ получают эффективное профилактическое лечение", - сказал Юсуф.

Полипилюли впервые были предложены еще в начале 2000-х годов как средство эффективного снижения смертности от ССЗ по доступной цене.

Включение полипиллов в список ВОЗ позволит существенно упростит их использование

В результате серии испытаний, проведенных учеными, было установлено, что при употреблении полипиллов количество инфарктов и инсультов уменьшилось на 35-50%. 

"Теперь все стало ясно и понятно: данные трех независимых, крупных и долгосрочных исследований в области первичной профилактики и одного исследования в области вторичной профилактики свидетельствуют о его спасительном эффекте", - утверждает Юсуф.

Итак, как можно ускорить внедрение полипилина? Авторы исследования Пинто и Юсуф рекомендуют крупным фармацевтическим компаниям инвестировать средства в разработку и тестирование таких препаратов. Их производство из "непатентованных" компонентов и продажа по более низким ценам будет выгодна как потребителям, так и самим компаниям.

В настоящее время полипилюли не включены в список основных лекарственных средств ВОЗ. Их добавление в этот перечень и в руководства по первичной и вторичной профилактике ССЗ было бы очень важным решением. "Это побудило бы правительства и страховые компании, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, включить полипилин в свои формуляры, а врачей - рекомендовать его к применению", - пишут эксперты.  

Источники: World Health Organization, Journal Eurekalert, Lancet, Journal Interesting Engineering  

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1. https://www.eurekalert.org/news-releases/967796
2. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)01847-5/fulltext
3. https://interestingengineering.com/health/polypill-prevent-premature-death-heart-attacks
4. https://www.who.int/groups/expert-committee-on-selection-and-use-of-essential-medicines/essential-medicines-lists

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#инсульт #сердечно-сосудистые заболевания #инфаркт #преждевременная смерть #полипилл
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