Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Инженеры из Юты разрабатывают бионические протезы на основе искусственного интеллекта
Пользователи могут управлять протезом так же эффективно, как и неповрежденной конечностью.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Специалисты Университета Юты разработали самые совершенные протезы с искусственным интеллектом, " из когда-либо созданных человеком". Компания Ottobock- крупнейший в мире производитель протезов, уже подписала с учеными соглашение о сотрудничестве, с целью реализовать этот проект на глобальном уровне.

реклама

Utah Bionic Leg. University of Utah

"Наша @LabBionic [лаборатория бионической инженерии] разработала "бионическую ногу", самый совершенный бионический протез из когда-либо созданных. Теперь мы заключили партнерство с мировым лидером в области протезирования @OttobockUK, чтобы предложить ее людям с ампутацией нижних конечностей", - сообщил официальный аккаунт университета в Твиттере в минувшую пятницу.

"Цель партнерства - "оптимизировать возможности", объединив передовые технологии, такие как робототехника, искусственный интеллект, нейроинженерия, с производством, медицинскими услугами и уходом за пациентами", - заявил Томмазо Ленци, доцент кафедры машиностроения университета и директор лаборатории бионической инженерии.

"Мы хотим, чтобы передовые технологии как можно быстрее попадали из лаборатории на рынок. Это партнерство позволит нам сделать именно это".

Проект разрабатывался в течение нескольких лет с участием студентов и ученых университета.

Алек Макморрис, футбольный тренер, регулирует бионическую ногу в Университете Юты. University of Utah  

Как это работает?

Бионическая протез нога (Utah Bionic Leg) совмещает в себе двигатели, процессоры и передовой искусственный интеллект (ИИ), обеспечивая ампутантов силой и подвижностью для выполнения действий, которые обычный человек может воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

"Это превосходный протез колена, несравнимый ни с одним из существующих в настоящее время продуктов", - подчеркнул Ханс Георг Надер, владелец и председатель совета директоров компании Ottobock, в среду во время совместной презентации.

Ампутанты полагаются на свои неповрежденные ноги и верхнюю часть тела, чтобы компенсировать недостаток поддержки, обеспечиваемой установленным протезом. С бионической ногой (UBL) эта проблема становится менее актуальной, поскольку увеличенная мощность протеза повышает его мобильность.

"Если вы захотите идти быстрее, он сделает это за вас и даст вам больше энергии. Кроме того, он может автоматически адаптироваться к высоте ступеней на лестнице, а также поможет вам преодолевать различные препятствия", - говорит Ленци.

Во время мероприятия по лицензированию компанией Ottobock технологии, лежащей в основе бионической ноги UBL. Tommaso Lenzi/Linkedin  

Технология работает как клетки мышечной ткани

Технология, с помощью которой изготовлена бионическая нога, "в принципе работает подобно клеткам мышечной ткани и нервной системы ноги", - говорит Ленци.

Для того чтобы определить положение ноги в пространстве, используются специально разработанные датчики силы и крутящего момента, а также акселерометры и гироскопы. Все эти устройства связаны с компьютерным процессором, который преобразует данные датчиков в движения суставов протеза.

Протез получает данные в режиме реального времени и подает питание на двигатели в суставах. Они в свою очередь обеспечивает поддержку во время ходьбы, в процессе вставания, при подъеме и спуске по лестнице, а также при движении через препятствия.

Умная система передачи "протеза ноги соединяет электродвигатели с роботизированными суставами. Эта оптимизированная система адаптирует поведение суставов для каждого вида деятельности, "как переключение передач на велосипеде".

Благодаря роботизированным суставам колена, лодыжки и пальцев ног пользователи могут эффективно управлять протезом в течение длительных периодов времени, точно так же, как если бы у них была интактная конечность.

"Это совершенно другое. Это намного техничнее и позволяет делать намного больше, к тому же требует намного меньше энергии. Для меня это действительно большое преимущество", - сказал Алек Макморрис, (тренер школьной команды по футболу, потерявший ногу), который последние пять лет тесно сотрудничает с проектом.

В рамках проекта будет профинансирована новейшая система анализа движения, включающая в себя лестницу и беговую дорожку с датчиками силы, 3D-камеры для захвата движения и другие инструменты. Весь это комплекс мер позволит оценить, насколько бионическая нога (UBL) приносит пользу пользователям, и определить возможные варианты усовершенствования технологии.


рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Journal Interesting Engineering, University of Utah  
1. (https://www.coe.utah.edu/2019/08/28/bionic-leg-powered-by-ai/)
2. (https://interestingengineering.com/innovation/utah-bionic-leg-most-advanced-ai-prosthetics)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#датчики #ottobock #бионическая нога #двигатели #протезы с искусственным интеллектом
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученым впервые удалось зарегистрировать землетрясение с помощью флотилии воздушных шаров
Австралийские ученые разработали недорогую и эффективную технологию для борьбы с пролежнями
Samsung готовит к выпуску 200-мегапиксельный датчик ISOCELL HP3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газпром выплатит огромные дивиденды держателям акций, но будущее компании печально
44
Самая большая биржа криптовалют на планете была взломана – хакеры украли с Binance $544 миллиона
11
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
12
Saudi Aramco повысила цены на нефть для США после сокращения добычи ОПЕК+
62
В лесу в Сочи обнаружили гигантские шары неизвестного происхождения
12
Виталик Бутерин рассказал о перспективах Эфира и криптовалют в новом интервью Bankless Shows
9
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
320
Motorola Edge 30 Ultra - флагманский смартфон с лучшей камерой среди известных брендов
1
Need for Speed Unbound обзавелась системными требованиями, а ценник неприятно удивил игроков
18
Цена на видеокарты NVIDIA в РФ резко пошли вниз – серия GeForce RTX 30 со скидками до 27%
4
США разрушает рынок полупроводников – продажи ПК падают, AMD потеряла $1 млрд, а будущее туманно
20
В России дешевеют видеокарты - RTX 3070 Ti почти за 50 тр
20
Видео: обзорный трейлер ролевого экшена Asterigos: Curse of the Stars
+
HIMARS оказался непригоден для поражения военных объектов РФ – куда летят американские ракеты
48
Google представила Pixel 7 и Pixel 7 Pro с чипами Tensor G2 и улучшенными камерами для селфи
+
Корпорации миллионами уничтожают SSD и HDD вместо того, чтобы безопасно стирать их и продавать
13
За первые девять месяцев года TSMC нарастила выручку на 42,6%
+
Оригинальная игра Quake получила поддержку трассировки лучей
17
Появился первый пример того, что RTX 4090 может потреблять больше заявленных 600W
36
В Atomic Heart внедрят DRM-защиту, а компенсировать падение производительности планируют за счёт DLSS
6

Популярные статьи

Почему видеокарты AMD дешевле и быстрее, чем NVIDIA – 10 видеокарт в погоне за деньгами геймеров
38
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 6
14
ТОП-10 претензий к современным смартфонам и их производителям
42
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
91
Цена на GeForce RTX 3050 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
24
Обзор Tecno Pova Neo 2 – смартфон с аккумулятором на 7000 мА*ч, стереодинамиками и огромным экраном
5
Игры для фанатов "Дома Дракона"
2
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
72
Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther
2

Сейчас обсуждают

rikki_tikki
00:10
Извините, это официальная позиция РФ глава МИД РФ Лавров: "у Гитлера тоже была еврейская кровь"
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Руслан Хайдаров
00:09
ИЛ-2 штурмовик, Warthunder, Escape from tarkov, аллоды онлайн, герои меча и магии 5
Минцифры РФ категорически против привлечения государственного финансирования к разработке отечественного игрового движка
Василий Сорокин
00:08
по ж/д поезда уже пустили как и по второй ветке автомобильного пути. Отремонтируют пару пролетов быстро, за неделю возможно.
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Вадим Микиртумов
00:07
УК государства за хищение из хранилища в 2021.12.30 день, уточняется при нахождении преступника о статье 159 УК РФ Мошенничество ч.5 обвинение за 161 УК РФ Грабеж с отягчающими обстоятельствами, ст.22...
ФБР арестовало в США инженера-ядерщика по подозрению в шпионаже
Андрей ЛаZареV
00:04
👍
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
Иван Кирби
00:03
Что за бред ты пишешь, чучело? 🤦‍♂️
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
Андрей ЛаZареV
00:02
👍👍👍
Почему GeForce RTX 4090 такие огромные и как это повлияет на Radeon RX 7000 — пояснение специалиста
help
00:01
фашист?! - статья светит за такое
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
Михалыч
23:59
По мосту уже ездят. Скоро и по вам поедут. Жаль. Мы один народ. Умираем на потеху западу.
Взрыв на Крымском мосту – что на самом деле произошло, и какие будут последствия для Украины
rikki_tikki
23:58
Т.е. ты сделал бы всё чтобы погибло как можно больше гражданских. Ну для россиянина это нормально. Но вот насчет ядерных ударов есть небольшой момент. Япония была агрессором и много на кого напала, ...
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем