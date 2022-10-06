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Американские ученые совершили прорыв в терапии мелкоклеточного рака легкого
Новое отрытые в мире онкологии позволит ученым разработать эффективные методы лечения и диагностировать заболевание на более ранних стадиях
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Ученые из Северо-Западного университета обнаружили новый ген, который отвечает за возникновение агрессивного подтипа мелкоклеточного рака легких. В исследовании подробно описывается этот вариант, а также возможные методы лечения этого опасного заболевания.

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Новый подтип рака

Новый агрессивный вариант этого рака называется P-подтипом. В настоящее время не существует каких-либо лекарств или эффективных методов его лечения. К сожалению, многие пациенты и их семьи узнают, что возможности лечения мелкоклеточного рака легких ограничены. "Этот тип рака устойчив ко многим лекарствам, и к сожалению, он практически на изучен", - рассказывает Лу Ванг, доцент кафедры биохимии и молекулярной генетики в Медицинской школе Файнберга при Северо-Западном университете. "Обнаружив этот ключевой ген, мы получили очень хорошую мишень для поиска препаратов".

Отсутствие вариантов лечения

Ванг упомянула о трудностях, связанных с отсутствием эффективного лечения этого специфичного онкологического заболевания. "Это разрушительно для пациентов и их семей, - сказал Ванг. Но появление нового гена-мишени дает людям надежду".

Однако проблема еще больше в том, что большинство видов лечения остаются неизменными на протяжении стольких лет. Во многих случаях медицинская помощь зависит от химиотерапии. При этом часто у пациентов развивается химиорезистентность, или неспособность реагировать на лекарство, что приводит к распространению рака.

Ванг утверждает, что устойчивость к препаратам для химиотерапии мелкоклеточного рака легких может "повлиять на общую эффективность ограниченных доступных вариантов лечения и привести к рецидиву рака".

Статистика рака легких

По данным Американского онкологического общества, рак легких является основной причиной смертности от рака в США несмотря на то, что это третий по распространенности вид онкологических заболеваний. Только в этом году прогнозируется примерно 131 880 смертей от рака легких.

Несмотря на прогресс в области технологий, медицины и улучшения скрининга рака легких, он по-прежнему нередко диагностируется только на поздних стадиях. Это приводит к метастазированию опухоли и сильно затрудняет лечение. Для этого и любого другого рака очень важно выявить его на ранней стадии, пока опухоль не успела разрастись.

Этот факт чрезвычайно важен для тех, у кого диагностирован мелкоклеточный рак легких, потому что это "агрессивная форма рака, диагностируемая на поздних стадиях в 70% случаев", - сказал Ванг.

Использование CRISPR-скрининга для обнаружения и удаления гена

Исследователи обнаружили ген, который жизненно необходим для выживания и развития  этой опухоли. Для поиска и идентификации этого гена команда использовала геномный скрининг CRISPR. Определив местонахождение ключевого гена, эксперты удалили его из клеток мелкоклеточного рака легких in vitro (в пробирке) и в организмах мышиных моделей.

Разработка терапии для уничтожения раковых клеток

После того как эти гены были удалены, раковые клетки перестали функционировать и погибли. Это исследование является частью предварительного процесса по созданию лекарственного препарата, который, возможно, будет делать то же самое, уничтожая специфичные раковые клетки. Исследователи планируют разработать лекарство, нарушающее функцию гена, для лечения этого подтипа рака легких у пациентов.

Команда присвоила гену технический термин POU2AF2, исходя из инновационных функций, описанных в новом исследовании. 

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Источники: journal Science Advances, journal eurekalert, journal Interesting Engineering, Centers for Disease Control and Prevention, American Lung Association

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/966767)

2. (https://www.cdc.gov/cancer/lung/statistics/index.htm)

3. (https://www.lung.org/research/trends-in-lung-disease/lung-cancer-trends-brief/lung-cancer-mortality)

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4. (https://interestingengineering.com/health/breakthrough-in-finding-a-new-gene-target-for-aggressive-lung-cancer)

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