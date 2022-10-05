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Канадское архитектурное бюро Fritz Tiny представило крошечный автодом Macdonald за $180 000
Macdonald - это миниатюрный дом длиной 10 м и шириной 3 м - делает жизнь в дороге комфортной и приятной
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Канадское архитектурное бюро Fritz Tiny спроектировало для пожилой пары крошечный дом на колесах, получивший название Macdonald. Автодом "оборудован для приключений и имеет полное автономное энергоснабжение, с некоторыми приятными дополнительными штрихами, включая диван, который превращается в двухъярусную кровать для гостей, и гараж для электровелосипеда ".

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Macdonald Tiny Homes длиной 10 метров будет путешествовать по Северной Америке. Fritz Tiny Homes

Длина Macdonald составляет 10 м, что в настоящее время является средним показателем для североамериканских крошечных домов, который установлен на трехосном прицепе. Отделка выполнена из алюминия и имеет традиционный дизайн экстерьера крошечного дома.

В крошечном доме Macdonald поддерживается комфортная температура благодаря подогреву полов и мини-сплит-системе кондиционирования. Fritz Tiny Homes

Вход в дом возможен через главную дверь, расположенную на крытом крыльце с небольшой террасой. Благодаря большому остеклению и светлым тонам в интерьере царит яркая и воздушная атмосфера. Одно из больших окон в гостиной имеет откидную штору, превращающую его в экран для просмотра кинофильмов (проектор установлен на противоположной стене). В гостиной есть диван, который трансформируется в двухъярусную кровать для взрослых сыновей хозяев, а также большой шкаф для хранения вещей.

Интерьер крошечного дома Macdonald наполнен воздухом и светом благодаря щедрому остеклению и свежему, яркому декору. Fritz Tiny Homes

Рядом находится кухня-столовая. Здесь есть вторая дверь на улицу и небольшой обеденный/карточный стол, так как хозяева - заядлые игроки в карты. На самой кухне установлен полноразмерный холодильник, кладовая и шкафы с выдвижными ящиками, трехконфорочная плита, работающая на пропане, раковина и микроволновая печь.

Окна гостиной крошечного дома Macdonald можно закрыть жалюзи, что позволяет превратить одно из них в большой экран для просмотра кинофильмов с помощью расположенного рядом проектора. Fritz Tiny Homes

Несмотря на то, что ванная комната выглядит довольно компактной, Fritz Tiny Homes удалось вместить в нее душ, маленькую ванну, биотуалет и керамическую раковину, а также сушилку для белья и небольшой шкаф для хранения вещей. В крошечном доме Macdonald поддерживается комфортная температура благодаря подогреву полов и мини-сплит-системе кондиционированияx. Fritz Tiny Homes

Из ванной комнаты несколько ступенек ведут в спальню. Здесь достаточно места, чтобы хозяева могли свободно стоять, что, безусловно, является приятной особенностью крохотного домика. Здесь есть двуспальная кровать, а также большой шкаф. В одном из шкафов есть небольшой откидной письменный стол.

В спальне крошечного дома Macdonald достаточно места, чтобы принять вертикальное положение. Fritz Tiny Homes

Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что пол в крошечном домике приподнят немного выше, чем обычно. Это сделано для того, чтобы освободить дополнительное пространство для хранения 100-галлонных (378-литровых) резервуаров для воды, а также системы фильтрации и гидроподогрева пола. Кроме того, это позволило добавить складское помещение по типу гаража, доступное снаружи. В нем на стойках размещены электровелосипеды владельцев, а небольшой пандус облегчает их транспортировку.

Ванная комната крошечного дома Макдональд включает в себя очень маленькую ванну и душ, керамическую раковину и биотуалет. Fritz Tiny Homes

Macdonald получает энергию либо от стандартного подключения в стиле RV, либо от солнечной батареи на крыше, подключенной к аккумуляторам. Мини-сплит-система кондиционирования воздуха работает в тандеме с подогревом пола, помогая поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Стартовая ценf на эту модель составляет $180 000.

Источники: Fritz Tiny Homes

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1. (https://www.fritztinyhomes.com/fritz-tiny-homes-builder-our-homes/mcdonald)

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