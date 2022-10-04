Калифорнийская компания Wisk Aero представила первый в мире полностью электрический четырехместный самолет-такси eVTOL, предназначенный для автономного управления воздушным движением (AAM). Generation 6 - первый самолет компании Wisk на рынке и первый автономный eVTOL, получивший одобрение Федерального управления гражданской авиации (FAA).
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"Самое совершенное воздушное такси в мире, Generation 6 представляет собой сочетание одной из самых безопасных систем пассажирских перевозок в коммерческой авиации с лучшими в отрасли автономными технологиями и программным обеспечением, контролем человека за каждой поездкой и в целом обтекаемым дизайном." – сообщает пресс-служба компании.
Дальность полета eVTOL на одной зарядке составляет окрло 144 км (с учетом резервного модуля). Согласно заявленным характеристикам, летательный аппарат способен развивать скорость 120 узлов (222 км/ч) в пределах 760 - 1250 метров над уровнем моря.
"Еще в 2010 году мы задались целью найти способ избавиться от пробок и быстро добраться до места назначения", - рассказывает генеральный директор компании Wisk Гэри Гисин." Это стремление переросло в миссию по обеспечению безопасных, ежедневных полетов для всех желающих. Наш самолет 6-го поколения является кульминацией многолетней напряженной работы нашей команды, опыта предыдущих поколений самолетов, приверженности наших инвесторов, а также эволюции и развития технологий".
Компании Wisk поддерживают два титана авиационной промышленности, The Boeing Company и Kitty Hawk Corporation. К тому же, Wisk получает конкурентное преимущество за счет стратегического альянса с компанией Boeing, обладающей более чем 100-летним опытом разработки, серийного производства и сертификации самолетов.
В планах Wisk - выпуск на рынок конструкции шестого поколения, первого автономного воздушного такси eVTOL для перевозки пассажиров, прошедшего сертификацию FAA. В компании утверждают, что дизайн шестого поколения разработан с учетом всех стандартов авиационной безопасности.
Как сообщает пресс-служба компании, этот четырехместный пассажирский eVTOL был разработан для автономных полетов с помощью "программного обеспечения для принятия решений (ППР), основанного на логике и процедурах", набора бортовых датчиков и систем предотвращения столкновений. Вместе с тем, он будет работать под пристальным контролем удаленных пилотов, готовых взять управление на себя в случае необходимости.
Благодаря современному дизайну интерьера, смоделированному по типу автомобильного, Generation 6 обеспечивает более комфортные условия для перевозки пассажиров. К услугам путешественников отличный обзор, просторная планировка, удобные сиденья и полезные аксессуары, включая Wi-Fi и зарядку.
При запланированной цене в $3 с пассажира за милю, самолет Generation 6 предназначен для обслуживания любых клиентов.
В дополнение к цене Wisk сделала доступность важнейшим компонентом своего подхода к проектированию. В самолете 6-го поколения предусмотрены различные элементы доступности, начиная от входа и выхода для людей с разным уровнем мобильности и заканчивая пользовательскими интерфейсами, которые легко адаптируются к тем, кто страдает от нарушений слуха, зрения и других заболеваний. Wisk - один из немногих участников рынка, для которого обслуживание столь разнообразных пассажиров является главным приоритетом.
Источники: Wisk Aero, Journal Interesting Engineering
1. (https://www.wisk.aero/aircraft/)
2. (https://interestingengineering.com/transportation/first-faa-certified-autonomous-air-taxi)