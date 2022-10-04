Микробы компании Cemvita, питающиеся нефтью и выделяющие водород, могут превратить истощенные нефтяные скважины в зеленые водородные заводы

Американская компания Cemvita Factory, финансируемая такими инвесторами, как Mistubishi и United Airlines, намерена производить чистый "золотой" водород по цене менее 1 доллара США за килограмм с помощью уникальной технологии.

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Микробы компании Cemvita, пожирающие нефть и выделяющие водород, могут превратить истощенные нефтяные скважины в зеленые заводы по производству водорода. Cemvita

Концепция заключается в том, чтобы закачивать специальные микробы в истощенные и заброшенные нефтяные и газовые скважины, где они будут питаться и выделять кислород.

"Gold Hydrogen — это новый источник углеродно-нейтрального водорода, получаемого из истощенных нефтяных резервуаров, готовых к закупорке и ликвидации. Новая методика продлевает срок службы скважин, которые в противном случае стали бы серьезным бременем", - сообщается в пресс-релизе компании.

В самом начале своей эксплуатации нефтяные скважины обеспечивают максимальную производительность. Со временем процесс замедляется, поскольку извлечение оставшейся нефти обходится дороже, чем ее можно продать. В результате в истощенных скважинах остаются излишки. Компания Cemvita планирует решить эту проблему превратив такие скважины в фермы по производству биологического водорода.

По словам представителей Cemvita Factory, микроорганизмы, обитающие в подземных условиях, потребляют углерод, содержащийся в ископаемом топливе. При этом выделяется от 20 до 50 тонн водорода с каждого месторождения. Себестоимость водорода добытого таким образом является "самой низкой на сегодняшний день. На эту концепцию уже обратили внимание крупнейшие игроки в энергетическом и промышленном секторе".

Американский стартап Cemvita Factory продемонстрировал технологию производства H2 с минимально возможной на сегодняшний день стоимостью производства, проведя успешные полевые испытания.. Cemvitaю

От лаборатории к производству

Свою работу Cemvita начала в лаборатории, где специалисты компании модифицировали микроорганизмы на генетическом уровне. Ученые "увеличили производительность микробов в шесть с половиной раз по сравнению со скоростью, необходимой для производства водорода по цене $1/кг. Такое достижение является основным этапом, необходимым для продвижения программы к коммерциализации".

Кроме того, компания подчеркивает, что они "активно" взаимодействуют с регулирующими органами по поводу применения генно-модифицированных микробов. "В некоторых случаях, поскольку мы только улучшаем естественные способности микроорганизмов (например, увеличиваем количество копий уже существующих генов), микробы не считаются генетически модифицированными. Нормативная оценка включается в наши проекты в качестве одного из результатов", - утверждает пресс-служба организации.

После как производительность удалось повысить, учёные перешли к испытаниям в реальной скважине. Для этого Cemvita воспользовалась услугами нефтедобывающей компании, работающей в бассейне Permian в Западном Техасе. После успешной "работы бактерий" в одной из скважин команда измерила концентрацию водорода, которая оказалась на три порядка выше базовой.

"За очень короткий промежуток времени мы перенесли наших микробов из лаборатории в поле. Производство водорода в этом испытании превзошло все наши ожидания", - рассказывает Зак Бруссард, директор подразделения Gold H2 компании Cemvita. "По мере дальнейшего использования микробов, вырабатывающих водород в скважине, мы предполагаем, что сможем достичь показателей, которые позволят производить водород по цене 1 доллар за килограмм или меньше".

Сможет ли "углеродно-нейтральный" водород повлиять на продажи?

В будущем компания Gold Hydrogen планирует коммерциализировать свою технологию путем лицензирования, создания совместных предприятий и владения активами по производству водорода.

Но здесь есть свои риски. Так как, сначала компании придется убедить регулирующие органы в том, что ее микробы безопасны для человека и не наносят вреда окружающей среде.

Во-вторых, Cemvita полагается на улавливание и хранение углерода, чтобы обеспечить "углеродную нейтральность" производимого водорода. По мнению специалистов, это может ограничить продажи, поскольку в долгосрочной перспективе нормативные требования становятся все более жесткими. Наконец, для дальнейшего продвижения проекта Cemvita необходимы нефтяные скважины. Компании придется лицензировать технологию или сотрудничать с нефтяными компаниями, чтобы обеспечить работу своих микробов.

Тем не менее, будет весьма любопытно понаблюдать за тем, как Cemvita продолжит свою миссию по переосмыслению тяжелой промышленности для экономики с нулевым балансом.

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Источники: Journal Newatlas. Journal Interesting Engineering, Cemvita Factory.

1. (https://newatlas.com/energy/cemvita-microbe-hydrogen/)

2. (https://interestingengineering.com/science/microbes-eat-oil-poop-clean-hydrogen)

3. (https://www.cemvitafactory.com/post/cemvitas-successful-field-test-demonstrates-gold-hydrogen-tm-production-in-situ)