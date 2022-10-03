Результаты нового исследования подтверждают наличие озера жидкой воды на Красной планете

Эксперты постоянно дискутируют по поводу наличия или отсутствия воды на Марсе. В исследовании, проведенном под руководством Кембриджского университета, ученые изучили топологию марсианских ледяных покровов и обнаружили признаки, характерные для подледных озер на Земле.

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На фотоснимке запечатлен южный полюс Марса, где, как предполагается, расположено подледное озеро с жидкой водой. NASA/JPL/Malin Space Science Systems

Существует множество доказательств того, что в далеком прошлом Марс был теплым и влажным оазисом, но вот вопрос - осталась ли жидкая вода у поверхности сегодня? Казалось бы, прорыв произошел в 2018 году, когда радарные приборы на борту орбитального аппарата Mars Express обнаружили яркие пятна под ледяными шапками на южном полюсе Красной планеты. Они совпадали с сигнатурами, которые излучают озера жидкой воды под ледяными щитами в Гренландии и Антарктиде.

По оценкам ученых, озеро находится под ледяным панцирем толщиной в 1,5 км (0,9 мили) и шириной около 20 км (12,4 мили). В таком водоеме гипотетически температура опускается до -68 °C (-90 °F), но озера остаются жидкими благодаря высокому содержанию соли и давлению, которое понижает точку замерзания воды. Согласно другой гипотезе, на Марсе до сих пор может существовать вулканическая активность. Поэтому геотермальное тепло может поддерживать воду в жидком состоянии. Последующие наблюдения обнаружили свидетельства существования в этом районе еще нескольких подземных озер.

Но все может быть не так просто. В последние несколько лет в научных кругах бушевали споры, в ходе которых было проведено несколько исследований, предполагавших, что яркие радиолокационные пятна могут быть вызваны другими причинами. Например, замерзшими глинами или вулканическими пластами, богатыми железом. В новом научном проекте астрофизики решили проверить эту версию.

Топографическая карта южного полюса Марса. Черная линия обозначает границу ледяной шапки, синяя линия - область, смоделированная в новом исследовании, а зеленый квадрат - предполагаемое местоположение подледного озера. University of Cambridge

На Земле подледные озера определенным образом влияют на формирование поверхности расположенного над ними ледяного слоя. В результате таких процессов снижается трение между ледяным покровом и скалистым дном под ним. Это со временем меняет характер течения льда, образуя впадину в центре и приподнятые нагромождения в ниже по течению.

Чтобы выяснить, имеют ли марсианские ледяные шапки подобную структуру, исследователи изучили данные со спутника NASA Mars Global Surveyor, который измеряет высоту точек на поверхности с помощью лазеров. Они обнаружили крупномасштабную волнистую поверхность, содержащую как впадины, так и возвышенности, простирающуюся на 10 - 15 км (6,2 - 9,3 мили) с разницей в несколько метров над и под окружающим льдом.

В качестве подтверждения своего предположения исследователи провели компьютерное моделирование течения льда в условиях Марса при различных уровнях геотермального излучения. Когда в симуляцию добавили область пониженного трения в виде жидкой воды, образовавшиеся волнообразные структуры были похожи по размеру и форме на те, которые наблюдались на Красной планете

Диаграмма, иллюстрирующая перепады высот на поверхности ледяной шапки. Черным контуром выделена область, в которой, согласно радиолокационным измерениям, должно находиться подземное озеро. University of Cambridge

Несмотря на то, что этот вопрос до конца не изучен, очень интересно найти доказательства из других источников. Даже в том случае, если некоторые радиолокационные сигналы действительно являются ложными, стало несколько сложнее категорично отвергать концепцию наличия жидкой воды на современном Марсе.

"Сочетание новых топографических доказательств, результатов нашей компьютерной модели и радиолокационных данных значительно повышает вероятность того, что сегодня на Марсе существует по крайней мере одна область подледной жидкой воды. Мы считаем, что Марс по-прежнему должен быть геотермально активен, для того чтобы поддерживать воду под ледяной шапкой в жидком состоянии", - утверждает профессор Нил Арнольд, руководитель проекта.

Эксперты считают, что дальнейшие наблюдения с других космических аппаратов и инструментов помогут более глубоко изучить эту загадку, которая в конечном итоге может оказаться важным ресурсом для будущих полетов человека на Марс".

Результаты этого проекта были представлены в международном издании Nature Astronomy.

Источники: University of Cambridge, journal Nature Astronomy.

1. (https://www.cam.ac.uk/stories/liquid-water-mars)

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2. (https://www.nature.com/articles/s41550-022-01782-0)