Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Астрофизики обнаружили новые доказательства существования воды в ледяных озерах Марса
Результаты нового исследования подтверждают наличие озера жидкой воды на Красной планете
рекомендации
Минус 25% на 3070 в Ситилинке
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Эксперты постоянно дискутируют по поводу наличия или отсутствия воды на Марсе. В исследовании, проведенном под руководством Кембриджского университета, ученые изучили топологию марсианских ледяных покровов и обнаружили признаки, характерные для подледных озер на Земле.

реклама

На фотоснимке запечатлен южный полюс Марса, где, как предполагается, расположено подледное озеро с жидкой водой. NASA/JPL/Malin Space Science Systems

Существует множество доказательств того, что в далеком прошлом Марс был теплым и влажным оазисом, но вот вопрос - осталась ли жидкая вода у поверхности сегодня? Казалось бы, прорыв произошел в 2018 году, когда радарные приборы на борту орбитального аппарата Mars Express обнаружили яркие пятна под ледяными шапками на южном полюсе Красной планеты. Они совпадали с сигнатурами, которые излучают озера жидкой воды под ледяными щитами в Гренландии и Антарктиде.

По оценкам ученых, озеро находится под ледяным панцирем толщиной в 1,5 км (0,9 мили) и шириной около 20 км (12,4 мили). В таком водоеме гипотетически температура опускается до -68 °C (-90 °F), но озера остаются жидкими благодаря высокому содержанию соли и давлению, которое понижает точку замерзания воды. Согласно другой гипотезе, на Марсе до сих пор может существовать вулканическая активность. Поэтому геотермальное тепло может поддерживать воду в жидком состоянии. Последующие наблюдения обнаружили свидетельства существования в этом районе еще нескольких подземных озер.

Но все может быть не так просто. В последние несколько лет в научных кругах бушевали споры, в ходе которых было проведено несколько исследований, предполагавших, что яркие радиолокационные пятна могут быть вызваны другими причинами. Например, замерзшими глинами или вулканическими пластами, богатыми железом. В новом научном проекте астрофизики решили проверить эту версию.

Топографическая карта южного полюса Марса. Черная линия обозначает границу ледяной шапки, синяя линия - область, смоделированная в новом исследовании, а зеленый квадрат - предполагаемое местоположение подледного озера. University of Cambridge

На Земле подледные озера определенным образом влияют на формирование поверхности расположенного над ними ледяного слоя. В результате таких процессов снижается трение между ледяным покровом и скалистым дном под ним. Это со временем меняет характер течения льда, образуя впадину в центре и приподнятые нагромождения в ниже по течению.

Чтобы выяснить, имеют ли марсианские ледяные шапки подобную структуру, исследователи изучили данные со спутника NASA Mars Global Surveyor, который измеряет высоту точек на поверхности с помощью лазеров. Они обнаружили крупномасштабную волнистую поверхность, содержащую как впадины, так и возвышенности, простирающуюся на 10 - 15 км (6,2 - 9,3 мили) с разницей в несколько метров над и под окружающим льдом.

В качестве подтверждения своего предположения исследователи провели компьютерное моделирование течения льда в условиях Марса при различных уровнях геотермального излучения. Когда в симуляцию добавили область пониженного трения в виде жидкой воды, образовавшиеся волнообразные структуры были похожи по размеру и форме на те, которые наблюдались на Красной планете

Диаграмма, иллюстрирующая перепады высот на поверхности ледяной шапки. Черным контуром выделена область, в которой, согласно радиолокационным измерениям, должно находиться подземное озеро. University of Cambridge

Несмотря на то, что этот вопрос до конца не изучен, очень интересно найти доказательства из других источников. Даже в том случае, если некоторые радиолокационные сигналы действительно являются ложными, стало несколько сложнее категорично отвергать концепцию наличия жидкой воды на современном Марсе.

"Сочетание новых топографических доказательств, результатов нашей компьютерной модели и радиолокационных данных значительно повышает вероятность того, что сегодня на Марсе существует по крайней мере одна область подледной жидкой воды. Мы считаем, что Марс по-прежнему должен быть геотермально активен, для того чтобы поддерживать воду под ледяной шапкой в жидком состоянии", - утверждает профессор Нил Арнольд, руководитель проекта.

Эксперты считают, что дальнейшие наблюдения с других космических аппаратов и инструментов помогут более глубоко изучить эту загадку, которая в конечном итоге может оказаться важным ресурсом для будущих полетов человека на Марс".

Результаты этого проекта были представлены в международном издании Nature Astronomy.

Источники: University of Cambridge, journal Nature Astronomy.

1. (https://www.cam.ac.uk/stories/liquid-water-mars)

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

2. (https://www.nature.com/articles/s41550-022-01782-0)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #марс #астрофизики #жидкая вода
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На Марсе скопилось уже более 7 тонн мусора с Земли
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Платье из спрея" произвело настоящий фурор на Неделе Моды в Париже
11
Цены видеокарт на б/у рынке продолжают стремительно снижаться — RTX 3070 стоит дешевле 30000 рублей
20
Сколько стоит видеокарта, которая тянет все игры в 2022г – 6 геймерских моделей со скидками до 20%
5
Турецкий поток лишился 25% былого газового объема
7
"Балконные" майнеры терпят огромные убытки — сотни тысяч рублей потрачены впустую
81
Илон Маск признался, какой совет дал бы себе в молодости
9
Очередная утечка – в открытый доступ попала часть базы данных магазина DNS с 16 500 000 записей
8
GeForce GTX TITAN X протестировали в современных играх — тянет даже Cyberpunk 2077 и God of War
3
Asus придумала, как упростить кабель-менеджмент на материнских платах
13
"Нафтогаз" заявил, что Украина в 2023 году перейдет с природного газа на отопление биомассой
20
В США мужчина напечатал на 3D-принтере огнестрельное оружие и продал по программе выкупа за $21 000
9
Энтузиаст показал, как Fallout 4 выглядит с сотнями графических модификаций
9
Майнеры терпят убытки, Эфир дешевеет, а добыча криптовалюты на видеокартах не окупает даже розетку
5
Видеокарты из Китая значительно подешевели — новую RTX 3090 отдают за 63 тысячи рублей
13
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
21
Ирландская компания разработала полностью электрический пассажирский паром на подводных крыльях
3
Стала известна стоимость доступных материнских плат MSI на базе чипсета B650
39
ASRock бесплатно обменивает материнские платы на новые из-за наклейки на разъемах памяти
7
Платы на чипсете Z790 и процессор Core i9-13900К получили поддержку памяти DDR5-7600
6
Acer представила первую и уникальную видеокарту на базе Intel Arc A770
2

Популярные статьи

Мои размышления о майнинге - что майнить после перехода Эфириума на POS
38
Сюрпризы или подводные камни АлиЭкспресса
41
Сколько будет стоить России починить Северные потоки, в том числе с судебными исками "партнеров"
56
Рейтинг наиболее оптимальных процессоров по соотношению цена / производительность
9
Обзор Windows Vista Home Premium Retail Box в 2022 году
55
Поклонники сериала "Доктор Кто" возможно не в курсе, но звуковая отвёртка существует
3
Военное командование США бьёт тревогу – Китай ведёт активную разработку истребителя 6-го поколения
74
Путь воина, или как приблизит победу знание истории, географии и психологии
40
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
19
Сверхдорогой авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" примет участие в учениях НАТО в Аталантике
18

Сейчас обсуждают

Максим Беляков
12:29
75 в нагрузке это много? Мне как владельцу ноута странно слышать такое
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Майню в долгосрок
12:29
ахах нубятина. не благодари. теперь страдай с пикселями с горох
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Stupid Miner
12:28
Странно , как это они не пожадничали ёмкости на акб
В Китае ждут скорого появления смартфона Honor X40GT на Snapdragon 6 Gen 1
Максим Беляков
12:28
Новую, с алика, ок, удачи
Отечественные ритейлеры снижают цены на бюджетные модели Nvidia и AMD
Майню в долгосрок
12:27
не. эту лыжу час назад
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:25
а с каких пор в твоей стране есть штаб-квартира нвидии? У тебя есть эльбрус и путин, плати
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Декабрист
12:25
на 27 с метра плохо было видно, поэтому выбросил ф памойку
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:24
у меня у мамаши около 8-ми, так что 11 это не минималка
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Майню в долгосрок
12:23
ухаха норм абасрался ты. на 32 дюйма 2к ненадо. пиксели видно уже. у меня 2к .27 дюйма. пиксели даже под микроскопом не видно. у меня круче моник. 32 дюйма только для 4к
Обслуживание MSI GTX 1070 AERO OC и GD100 спустя год после использования
Денис Синяков
12:23
да отрыжка майнинга еще просто не выветрилась толком
RTX 3080 Ti рекордно подешевела в США, обновив минимум
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем