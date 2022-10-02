В рамках программы "Деньги за оружие" жителям Нью-Йорка предлагалось обменять свое огнестрельное оружие на наличные. В итоге один из жителей города решил использовать 3D-принтер стоимостью 200 долларов, подаренный ему на Рождество, и заработать немного легких денег.

Во вторник мужчина из штата Нью-Йорк рассказал новостному телеканалу New Yorks WKTV, что ему удалось заработать 21 000 долларов, напечатав в 3D более 100 небольших единиц огнестрельного оружия и продав их в офис генерального прокурора.

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3D printed guns. mailfor/iStock

110 единиц огнестрельного оружия

Мужчина, который представился СМИ только как Кем, сказал, что он ехал в Юту шесть часов, чтобы получить свои деньги. "Я напечатал на 3D-принтере кучу ствольных коробок и корпусов для разных видов огнестрельного оружия", - сказал Кем в интервью WKTV. "В обшей сложности я напечатал комплектующие для 110 пистолетов".

Такая идея пришла ему в голову после того, как он увидел несколько релевантных сообщений в Твиттере. Нью-йоркская программа "Деньги за оружие" сообщала жителям, что они могут обменять огнестрельное оружие на наличные. Многие американцы всерьёз рассматривали это предложение. Среди них был и Кем, который решил использовать 3D-принтер за $200, подаренный ему на Рождество, чтобы заработать немного легких денег.

Однако как добавил Кем, получить эти деньги оказалось не так-то просто. Ему буквально пришлось торговаться за каждый ствол и вести переговоры с сотрудниками Генеральной прокуратуры. В итоге он потратил на это целый день.

"Все закончилось после того, как парень и женщина из бюджетного отдела наконец пришли с 42 подарочными сертификатами и пересчитали их у меня на глазах", - сказал Кем. " Всего 21 000 долларов в подарочных сертификатах номиналом по 500 долларов".

Кем добавил, что его маленький эксперимент показал, что такого рода политика просто не работает. " Я уверен, что вручение подарочных сертификатов на 21 000 долларов какому-нибудь малолетнему панку после того, как он раздобыл кучу пластикового хлама, принесло невероятный успех ", - сказал Кем. "Выкуп оружия — это фантастический способ показать, во-первых, что ваша программа ни черта не работает, и, во-вторых, вы создаете обратный спрос. Вы провоцируете людей приходить на эти мероприяти, а на самом деле они абсолютно не снижают уровень преступности".

The man 3D printed 110 firearms. Devrimb/iStock

Использование программы в корыстных целях

Между тем, в среду представитель Генеральной прокуратуры сделал следующее заявление: "Это позор, что этот человек использовал программу, благодаря которой тысячи единиц оружия были изъяты с улиц, чтобы защитить наше общество от насилия с применением огнестрельного оружия. Мы сотрудничали с местной полицией по всему штату, чтобы изъять более 3500 единиц оружия, и жадность одного человека не омрачит нашу работу по защите общественной безопасности. Мы скорректировали нашу политику, чтобы никто не смог снова воспользоваться этой программой в корыстных целях".

В июле 2018 года в результате многолетнего противостояния между Госдепартаментом США и сетевой организацией Defense Distributed (DD) было заключено мировое соглашение в пользу последнего. Решение, принятое на тот момент, практически означало наступление "эры загружаемого оружия". Это позволило DD разместить на сайте чертежи и необходимые файлы для 3D-печати пистолета FP-45 Liberator.

В октябре 2018 года эксперты разработали метод отслеживания 3D-печатного огнестрельного оружия. Технология, получившая название PrinTracker, была специально направлена на то, чтобы помочь различным разведывательным и правоохранительным органам легче и эффективнее отслеживать огнестрельное оружие, которое было произведено с помощью технологии 3D-печати.

Источники: New Yorks WKTV, Journal Interesting Engineering

1. (https://interestingengineering.com/culture/man-makes-usd21000-by-selling-3d-printed-guns)

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2. (https://www.wktv.com/news/local/man-claims-he-was-paid-21-000-for-3d-printed-guns-at-new-york-ags/article_8e3be6fc-3eac-11ed-976b-7399515a1395.html)