Компания Thyssenkrupp объявила об инвестициях в размере $1,9 млрд. Это позволит ускорить переход на "зеленое" производство стали с использованием новой перспективной технологии, исключающей необходимость применения высокосортной железной руды

Немецкий сталелитейный концернThyssenkrupp инвестирует 1,9 миллиарда долларов США в систему прямого восстановления железа, работающую на водороде. Новая технология позволит производить высококачественную сталь без использования высокосортной железной руды, которая применяется в "зеленом" сталелитейном производстве.

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Компания Thyssenkrupp объявила об инвестициях в размере 1,9 миллиарда долларов США. Это позволит ускорить переход на "зеленое" производство стали с использованием новой перспективной технологии, исключающей необходимость применения высокосортной железной руды. Thyssenkrupp

На каждую тонну стали выплавляемой обычным способом в атмосферу выбрасывается почти две тонны углекислого газа. Производство стали ежегодно увеличивает глобальные выбросы углекислого газа на 7-8%. Устранение этой масштабной угрозы в ближайшие четверть века - крайне важная и непростая задача.

При этом технология производства экологичной стали хорошо изучена и уже активно используется. Для этого необходимо отказаться от использования доменных печей, работающих на ископаемом топливе, а также от использования обожженного угля, или кокса, в качестве восстановителя для твердой фазы железы. В качестве восстанавливающего элемента, а также для питания электродуговой печи используется зеленый водород. При этом вместо огромного количества углекислого газа выделяется вода, которую можно использовать для систем охлаждения или в бытовых целях.

Шведская компания H2 Green Steel на данный момент занимает первое место на рынке "зеленой" стали. Ожидается, что к 2030 году ее предприятия стоимостью 3 миллиарда долларов будут выпускать около 5 млн. тонн высококачественной стали с нулевым уровнем выбросов в год. Однако другие компании также начинают набирать обороты. Так, например ArcelorMittal - второй по величине производитель стали в мире, к 2025 году планирует производить не менее 1,6 миллиона тонн "зеленой" стали в год на своем новом заводе в Испании с нулевым уровнем выбросом.

Несмотря на то, что новый завод прямого восстановления не будет производить полностью экологически чистую сталь, он подготовит почву для более широкого распространения декарбонизации в сталелитейном секторе. Thyssenkrupp

Недавно немецкая компания Thyssenkrupp выделила средства на замену одной из гигантских доменных печей на своем предприятии в Дуйсбурге на систему прямого восстановления. Сталелитейный завод будет производить около 2,5 миллионов тонн стали с низким содержанием CO2 с 2026 года

Несмотря на то, что данная технология не является экологичной на 100% - Thyssenkrupp планирует подавать сплавы, производимые на установке прямого восстановления, в плавильные агрегаты, а затем расплавленную сталь направлять обратно через существующую структуру завода. Такая концепция может иметь огромное значение для сталелитейной промышленности в целом, поскольку, как сообщает Renew Economy, "она способна производить высококачественную сталь с использованием более низкосортного железа, чем остальные процессы прямого восстановления".

Это очень важно, и не только потому, что высококачественная (>67% Fe) железная руда, необходимая для большинства электродуговых печей, стоит дороже, чем низкосортный материал. Сегодня только 4% мировых запасов железной руды соответствует этому показателю, поэтому для декарбонизации всей сталелитейной промышленности просто не хватит сырья.

По заявлению экспертов Института экономики энергетики и финансового анализа, "технология Thyssenkrupp позволяет использовать доменное железо, устраняя любую возможность возникновения дефицита сырья, а также расчищая путь для гораздо более быстрого перехода к зеленой (или, по крайней мере, с низким уровнем выбросов) выплавке стали".

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Источники: Thyssenkrupp via Renew Economics

1. (https://reneweconomy.com.au/german-steel-giant-tech-breakthrough-to-steer-industry-away-from-coal/)

2. (https://www.thyssenkrupp.com/en/newsroom/press-releases/pressdetailpage/thyssenkrupp-is-accelerating-the-green-transformation--decision-taken-on-the-construction-of-germanys-largest-direct-reduction-plant-for-low-co2-steel-146809)