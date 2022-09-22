По данным Northrop и ВВС, первый полет B-21 состоится уже в 2023 году

Компания Northrop Grumman и ВВС США объявили, что дебют стратегического сверхмощного ядерного бомбардировщика B-21 Raider состоится в первую декаду декабря на предприятии компании Northrop в Палмдейле, штат Калифорния.

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Демонстрация B-21 состоится в декабре текущего года. Northrop Grumman

Начиная с 2015 года, с тех пор как Министерство обороны США заключило контракт с компанией Northrop на проектирование и строительство B-21 в качестве замены бомбардировщиков B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit, вся работа по этому проекту была сильно засекречена. Несмотря на то, что в настоящее время строятся сразу шесть прототипов, об этом летательном аппарате практически нет достоверной информации.

Известно лишь то, что дозвуковой B-21 конструируется с использованием цифровых технологий и включает в себя передовой стелс-дизайн, включая новое радиопоглощающее покрытие, которое намного дешевле и проще в обслуживании, чем у B-2. После того как самолет поступит на вооружение (ориентировочно в 2027 году), он пополнит силы ядерного сдерживания США и в конечном итоге заменит весь парк стратегических бомбардировщиков. Поскольку старые самолеты будут постепенно выведены из эксплуатации ближе к середине столетия.

По данным Northrop и ВВС, первый полет B-21 состоится уже в 2023 году. Однако официальная дата будет определена по результатам запланированных наземных испытаний. Они предусматривают включение питания самолета, испытания летных систем, нанесения специальных радиопоглощающих покрытий, а также испытания рулёжки и пробежки на низкой и высокой скорости.

"B-21 - самый передовой военный самолет из когда-либо созданных человеком. Он представляет собой продукт новаторских инноваций и технологического совершенства", - считает Дуг Янг, вице-президент и генеральный директор Northrop Grumman Aeronautics Systems. " Raider является демонстрацией преданности и мастерства тысяч людей, ежедневно работающих над созданием этой машины".

Источники: Northrop Grumman

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1. (https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-to-unveil-the-b-21-raider)