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Cancer: Учёные выяснили, почему мужчины болеют раком чаще женщин
Новое исследование показало, что именно биологические различия объясняют, почему мужчины более склонны к развитию целого ряда раковых заболеваний
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На протяжении десятилетий врачи неоднократно замечали, что мужчины более склонны к развитию целого ряда онкологических заболеваний по сравнению с женщинами. Эта гендерная разница в риске развития рака часто списывалась на различные аспекты образа жизни, начиная с курения и диеты и заканчивая условиями профессиональной деятельности.

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Новое исследование показало, что именно биологические различия объясняют, почему мужчины более склонны к развитию целого ряда раковых заболеваний. Depositphoto

Однако недавно исследователи обнаружили ряд биологических факторов, способных увеличить восприимчивость мужчин к развитию некоторых видов онкологических заболеваний. Так, в 2016 году исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института провели важное исследование и выделили особый наследственный фактор, который может объяснять некоторые гендерные различия в риске развития рака.

Новое исследование позволило провести самый тщательный на сегодняшний день анализ половых различий в риске развития рака. Были проанализированы медицинские записи почти 300 000 участников, принимавших участие в долгосрочном исследовании рациона питания и развития онкологических заболеваний.

"В настоящем исследовании мы оценили гендерные различия в риске развития 21 солидной опухоли на общих анатомических локализациях. При этом особое внимание уделяется количественной оценке того, насколько различия в поведении, связанном с риском (курение и употребление алкоголя), антропометрических показателях (индекс массы тела и рост), факторах образа жизни (физическая активность, диета, прием лекарств), медицинской и семейной истории объясняют более высокий риск развития рака у мужчин", - говорится в новом исследовании.

В целом, исследование показало, что на долю небиологических факторов может приходиться от 11,2% до 49,5% повышенного риска развития рака у мужчин, в зависимости от отдельных видов онкологических заболеваний. Что же касается общих неанатомических рисков развития рака, то оказалось, что риск развития рака у женщин выше, чем у мужчин, только для двух видов опухолей: щитовидной железы и желчного пузыря.

Для некоторых видов рака, таких как рак легких, исследование показало, что почти 50% повышенного риска для мужчин можно отнести к факторам образа жизни. Но для других видов рака, таких как рак пищевода, небиологические факторы могут объяснить лишь около 10% повышенного риска.

"Наши результаты показывают, что существуют различия в заболеваемости раком, которые не объясняются только воздействием окружающей среды", - пояснила ведущий автор нового исследования Сара Джексон. "Это говорит о том, что существуют внутренние биологические различия между мужчинами и женщинами, которые влияют на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний".

Конечно, констатация существования внутренних биологических различий, которые могут влиять на риск развития рака у мужчин и женщин, - это только первый шаг на долгом исследовательском пути. В чем именно заключаются эти механизмы, на данный момент можно только догадываться. Вероятно, они зависят от конкретного типа изучаемого рака.

Половые стероидные гормоны, несомненно, объясняют некоторые половые различия. Например, высокий уровень тестостерона связан с повышенным риском развития рака кожи и печени у мужчин. В то время как такие гормоны, как прогестерон и эстроген, могут быть связаны с более низкой заболеваемостью раком толстой кишки у женщин.

"С точки зрения иммунологии, более сильные врожденные и адаптивные (особенно Th2) иммунные реакции у женщин могут снизить восприимчивость к раку", - считают авторы нового проекта. "Например, женщины дают более сильный иммунный ответ на онкогенные инфекции, такие как вирусы гепатита В и С или вирус папилломы человека, что, в свою очередь, может опосредовать более низкий риск развития рака печени и ротоглотки соответственно".

В целом, исследователи все активнее пытаются учесть в клинических исследованиях биологические различия по половому признаку. Исторически сложившаяся заниженная доля женщин в клинических испытаниях недавно была названа одной из основных проблем, когда было установлено, что 86 рекомендованных FDA дозировок лекарств не удовлетворяют потребностям женщин.

В рамках других недавних исследований изучались половые различия буквально во всех областях медицины - от диагнозов на COVID-19 до риска развития болезни Альцгеймера. Анализируя, как эти заболевания влияют на мужчин и женщин, исследователи могут лучше понять механизмы, которые приводят к более тяжелым клиническим исходам.

"Необходимо учитывать половую принадлежность как биологическую переменную на протяжении всего онкологического континуума - от прогнозирования риска и первичной профилактики рака, скрининга рака и вторичной профилактики до лечения рака и наблюдения за пациентами", - объясняют учёные. "Изучение и устранение полового неравенства при раке и других заболеваниях - это постоянный поиск. Трансляционные исследования, которые эффективно трансформируют существующие результаты исследований в клиническую практику, являются универсальным и легкодоступным средством для достижения точной медицины и позволят смягчить (а в конечном итоге и искоренить) половое неравенство в онкологии".

Новое исследование было опубликовано в журнале Cancer.

Источники:Wiley, journal Cancer.

1. (https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.34390)

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2.   (https://www.scimex.org/newsfeed/why-do-men-get-more-cancer-than-women)

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#онкология #рак #онкологические заболевания #гендерные различия
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