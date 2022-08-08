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Ученые UCLA разработали новую версию миниатюрного микроскопа за $4 миллиона
Минископы помогут ученым понять неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, аутизм и эпилепсия.
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Нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) получили грант в размере 4 миллионов долларов на разработку минископа, с помощью которого они смогут более эффективно наблюдать за деятельностью мозга у животных. Средства предоставлены программой Белого дома BRAIN (NIH Brain Initiative) на разработку новых версий приборов следующего поколения, в рамках которой будет поддерживаться разработка, производство и распространение двух типов новых двухфотонных минископов.

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Минископ, разработанный исследователями Калифорнийского университета. Кейт Хьюстон/неврология Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Минископ размером около 1 (2,54 см) дюйма в высоту и весом менее 4 граммов позволяет фиксировать активность нейронов, располагаясь на опорной пластине, помещенной над головой животного. Полученная информация, передается на специальный компьютер, где анализируется, и отправляется в общую базу данных UCLA Brain Initiative для дальнейших исследований.

"Это очень важный инструмент, который может стать преобразующим для любых вопросов нейронауки, требующих изучения активности больших популяций клеток мозга у животных ведущих свободный образ жизни", - считает д-р Пейман Голшани, профессор неврологии Калифорнийского университета и главный исследователь гранта.

Минископ использовался в более чем 500 лабораториях по всему миру с тех пор, как исследователи Калифорнийского университета впервые разработали его около 10 лет назад, сообщает пресс-центр UCLA. Если раньше наблюдение за нейронами можно было проводить только с помощью стационарных и громоздких микроскопов, то с минископами это стало намного проще. Теперь с помощью минископа ученые могут более комфортно наблюдать за работой мозга животных, социальным поведением, памятью и другими неврологическими функциями.

Оба минископа будут создавать изображения с разрешением намного выше, чем у всех предыдущих версий. Это позволит исследователям изучать тонкие механизмы межклеточной коммуникации мозга, а не ограничиваться наблюдением за большими группами клеток.. Один из минископов будет настолько легким, что его сможет носить даже мышь. При этом он будет иметь гораздо больший угол обзора, чем любое другое подобное устройство. Вторая модель будет несколько крупнее, но, тем не менее, ее можно установить на голову крысы, и с ее помощью можно будет получать изображения тысяч клеток мозга одновременно.

Визуализация in vivo с помощью минископа в гиппокампе CA1. Слева - мышь осматривает новый объект. Вверху справа - внутриклеточные кальциевые переходные процессы. Внизу справа - выравнивание и изменение флуоресценции (df/f).

Инициатива NIH Brain Initiative ранее уже выделяла 3,7 миллиона долларов на разработку первых версий минископа Калифорнийского университета.

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Источники: NIH Brain Initiative
1. (https://braininitiative.nih.gov/funding/funding-opportunities)
2. (https://newsroom.ucla.edu/releases/three-neuroscientists-earn-prestigious-nih-grant-for-brain-research)

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