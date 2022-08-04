На днях космическая обсерватория обнаружила галактику, находящуюся на расстоянии 35 миллиардов световых лет от Земли

Несмотря на то, что космическая обсерватория James Webb Space Telescope приступила к работе сравнительно недавно, она продолжает бить свои собственные рекорды по изучению пространства и времени. На днях телескоп обнаружил потенциальную галактику, находящуюся на расстоянии 35 миллиардов световых лет от Земли. Если эта информация подтвердится, то это будет самая далекий объект из когда-либо обнаруженных. По крайней мере, на данный момент.

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Художественное изображение космического телескопа James Webb Space Telescope. NASA/Northrop Grumman

Телескоп JWST создан для того, чтобы заглянуть гораздо глубже в пространство и время, чем любая другая технология предыдущих лет, поэтому нет ничего удивительного в том, что он обнаружил самую далекую галактику из когда-либо наблюдавшихся. Галактика, получившая название CEERS-93316, (если конечно факт ее существования подтвердится) находится на расстоянии около 35 миллиардов световых лет от нас. Сейчас мы наблюдаем ее в том виде, в каком она была всего через 235 миллионов лет после Большого взрыва. То есть в то время, когда, как считается, начали формироваться первые галактики, и всего через 135 миллионов лет после рождения первых звезд.

Но это явный парадокс - если возраст Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, как может быть что-то старше этого? Свет не должен был успеть дойти до нас. Но все дело в том, что с момента, когда свет впервые покинул галактику примерно 13,6 миллиарда лет назад, Вселенная сильно расширилась, так что "правильное расстояние" до CEERS-93316 сейчас составляет 35 миллиардов световых лет.

CEERS-93316 - самая далекая галактика, обнаруженная на сегодняшний день. Она находится на расстоянии около 35 миллиардов световых лет от Земли. Sophie Jewell/Clara Pollock

Расширение Вселенной вытягивает световые волны, смещая их к красному концу спектра. Астрономы измеряют это "красное смещение" с помощью так называемых значений z. Всё, что имеет значение z больше 10, появилось в первые несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. На данный момент единственной официально зарегистрированной галактикой в этом диапазоне является GN-z11. В соответствии с измерениями телескопов Hubble и Keck Observato 1, ее значение z равно 11. Однако CEERS-93316 превзошла ее, продемонстрировав значение z, равное 16,7.

Вот как раз для поиска таких далеких галактик и предназначен телескоп "Джеймс Уэбб". Он оснащен самым большим в истории астрономии сегментированным зеркалом диаметром 6,5 метров и инфракрасными приборами, которые позволяют наблюдать тусклые красные галактики лучше, чем любая другая обсерватория.

Возможно, самой лучшей демонстрацией возможностей JWST является скорость, с которой эта космическая обсерватория продолжает бить свои собственные рекорды. Объект CEERS-93316 является самым последним и действующим рекордсменом. До этого два других исследования, опубликованные ранее в июле, обнаружили кандидаты в галактики с красным смещением z = 12,3 и 13. Каждая из них сама по себе уже являлась абсолютным рекордсменом, правда, в течение очень короткого времени.

Тем не менее, ни один из этих объектов пока не подтвержден как галактика. Как бы там ни было, маловероятно, что CEERS-93316 долго удержит рекорд. По мере того, как James Webb всё глубже заглядывает в глубины космоса, постоянно наращивая количество наблюдений, он будет находить всё более тусклые галактики и объекты, которые помогут нам лучше понять самые ранние этапы эволюции Вселенной.

Результаты данного исследования еще не прошли рецензирование, но были представлены в arXiv (PDF).

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Источники: University of Edinburgh

1. (https://arxiv.org/pdf/2207.12356.pdf)

2. (https://www.ed.ac.uk/news/2022/edinburgh-astronomers-find-most-distant-galaxy)