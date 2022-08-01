Unic насчитывает 13 этажей, каждый из которых немного отличается от другого. Здание является частью более масштабного парижского проекта, в рамках которого будет построено жилье для 7500 челове

Известная китайская компания MAD Architects завершила свой первый европейский проект - жилой комплекс Unic в Париже, Франция. 13-этажный многоквартирный дом, отличающийся необычным волнистым фасадом, впечатляет своей энергоэффективностью. Он был построен в соответствии со строгими стандартами зеленого строительства Passive House.

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Unic расположен в Париже, Франция, и является первым европейским проектом MAD Architects. Jared Chulski

Проект Unic (а это по данным MAD, первое крупное здание, спроектированное в Европе китайским архитектором) расположен рядом с парком в новом жилом квартале смешанного типа, в котором будут проживать около 7500 парижан. Высота здания составляет 50 м (164 фута), при этом благодаря своей сложной конфигурации каждый из его 13 этажей немного отличается друг от друга. Идея такого дизайна заключается в том, чтобы создать уникальные террасы для всех жителей, где они могли бы наслаждаться доступом к свежему воздуху и естественному свету, а также прекрасным видом на город.

Unic является частью более крупного парижского проекта, в рамках которого будет построено жилье для 7500 человек. Jared Chulski

"Спроектированный в тесном союзе с парком и окружающими кварталами, проект Unic представляет собой серию непересекающихся волнообразных террас, которые открывают перед жителями множество динамичных видов на город огней; из некоторых квартир на южной стороне можно наслаждаться панорамным видом на Эйфелеву башню, расположенную на расстоянии более 4 км", - рассказали в MAD. " В дополнение к этому несколько тщательно подобранных деревьев были размещены в вазонах вдоль некоторых террас, чтобы украсить вид на город из окон жилых помещений.

Unic расположен на подиуме, с которого можно попасть в другой жилой комплекс или на местную станцию метро. Jared Chulski

"Многообразие этажных конструкций стало возможным благодаря использованию простых двухосных конструкций в сочетании с гибкостью открытого бетонного фасада. Зеленая природа и оживленная уличная жизнь окружающего района приглашаются в дом через панорамные окна от пола до потолка, обрамляющие фасады, а также стеклянные перила вдоль террас".

Unic насчитывает 13 этажей, каждый из которых немного отличается от другого. Jared Chulski

Большая часть из 6 600 кв. м жилой площади занята апартаментами, которые представляют собой комбинацию доступного и роскошного жилья. (Рекламный видеоролик ниже позволяет оценить интерьеры апартаментов). В здании есть возможность прямого доступа к местной станции метро, а также к другому близлежащему жилому комплексу, детскому саду, торговым помещениям и ресторану.

Изогнутый экстерьер Unic спроектирован таким образом, чтобы каждый житель имел доступ к свежему воздуху и солнечному свету. Jared Chulski

Поскольку проект выполнен в соответствии с требованиями зеленого строительства Passive House (или Passivhaus), он может похвастаться превосходной изоляцией, "высокоэффективным" остеклением ( которое снижает количество солнечного тепла) и очень высоким уровнем воздухонепроницаемости. Все это позволяет поддерживать относительно стабильную температуру при минимальных затратах на обогрев или охлаждение. В настоящее время мы не располагаем точными цифрами, но если говорить о перспективах, то, например, в социальном жилом доме Goldsmith Street в Англии, имеющем рейтинг Passive House, счета за электроэнергию сократились примерно на 70% в год по сравнению с домом обычного типа

Более подробная информация представлена в видеоролике ниже.



UNIC Residential｜MAD Architects

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Источники: MAD 1.

(http://www.i-mad.com/work/unic/?cid=4)