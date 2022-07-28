Новое исследование обнаружило связь между чрезмерным употреблением алкоголя и изменениями в микробиоме кишечника

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Новое исследование, проведенное учеными из Мадридского университета Комплутенсе, обнаружило весьма интересные ассоциации между микробиомом кишечника и количеством потребляемого алкоголя. Оказалось, что злоупотребление спиртным связано не только с измененным составом микрофлоры кишечника, более того, результаты исследования утверждают, что определенные виды бактерий могут быть причиной повышенного потребления алкогольных напитков.

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Новое исследование обнаружило связь между чрезмерным употреблением алкоголя и изменениями в микробиоме кишечника, однако пока ученые не смогли установить бактерий-виновников.

"Это исследование представляет собой значительный прогресс в изучении роли микробиоты кишечника в мотивированном поведении, в частности, в добровольном употреблении алкоголя", - считает Елена Гине, руководитель новой работы.

В рамках нового эксперимента ученые изучили 507 молодых волонтеров, каждый из которых заполнил анкету о потреблении алкоголя и предоставил для анализа образцы стула. Используя метод, известный как Bristol stool chart, ученые обнаружили линейную зависимость между потреблением алкоголя и типом стула добровольцев.

Затем небольшое количество образцов было подвергнуто бактериальному анализу, при этом сравнивалась группа непьющих и группа сильно пьющих. В образцах сильно пьющих людей исследователи обнаружили повышенное количество актинобактерий.

Следующим шагом в исследовании стало изучение взаимосвязи между потреблением алкоголя и микробиомом среди животных. Довольно быстро выяснилось, что увеличение объема потребляемого крысами алкоголя действительно изменяет состав их микрофлоры. Но была ли такая связь двунаправленной? Могут ли кишечные бактерии заставлять животных употреблять больше алкоголя?

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи провели трансплантацию фекальной микробиоты от животных с алкогольной зависимостью к грызунам контрольной группы. В результате прооперированные животные, значительно увеличили добровольное потребление алкоголя.

Один главный вопрос, ответ на который так и не удалось получить - какие именно бактерии могут быть связаны с алкогольной зависимостью. Исследования на животных подтвердили результаты, полученные на людях: актинобактерии ассоциировались с более высоким уровнем потребления алкоголя. Однако, совершенно ясно, что увеличение численности актинобактерий является следствием употребления большего количества алкоголя, а не причинным фактором, влияющим на его уровень.

Самым очевидным кандидатом на роль таких микроорганизмов, являются бактерии рода Porphyromonas. Исследователи предполагают, что существует своего рода петля обратной связи, когда потребление алкоголя вызывает снижение уровня Porphyromonas. Это благоприятно сказывается на росте других бактерий, которые впоследствии изменяют общий состав микробиома таким образом, что могут "модулировать поведение хозяина в поисках алкоголя".

Однако пока все эти выводы носят исключительно гипотетический характер. Хосе Антонио Лопес, руководитель проекта, говорит, что микробиом может играть определенную роль в поведении, связанном с употреблением алкоголя. И если эту связь удастся лучше понять, то возможно, изменение микробиома может стать одним из способов лечения людей, страдающих расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

"Этого можно добиться с помощью пробиотиков (бактерий), пребиотиков (питательные вещества для микрофлоры кишечника) и/или синбиотиков (комбинация пробиотиков и пребиотиков)", - пояснил Хосе Антонио Лопес Морено.

Результаты нового проекта были представлены в медицинском издании Translational Psychiatry.

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Источники: Complutense University of Madrid, journal Translational Psychiatry.

1. (https://www.nature.com/articles/s41398-022-01920-2)

2. (https://medicalxpress.com/news/2022-07-insights-gut-microbiota-alcohol-consumption.html)