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Компания MitchCraft представила "сверхширокий" крошечный домик на колесах за $171 000
Крошечный дом Кея имеет длину 8,8 метра при ширине 3 метра и предлагает внутреннее пространство, созданное для комфорта
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Выйдя за рамки привычной архитектуры крошечных домов с шириной не более 8,5 футов (2,6 м), компания MitchCraft из Колорадо разработала удивительный "сверхширокий" микро-дом на колесах, который может переубедить даже скептиков идеологии крошечных жилищ. Получивший название Kay's Tiny Home, данный вариант миниатюрного домика имеет в длину 29 футов (8,8 м) при ширине 10 футов (3 м) и предлагает внутреннее пространство, созданное для комфорта.Причудливая внешняя отделка выполнена из окрашенного в белый цвет бруса и деревянной черепицы, а крыша и оконные рамы изготовлены из нержавеющей стали. MitchCraft

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При проектировании домов на колесах большинство архитекторов предпочитают сохранять относительную простоту и не выходить за пределы установленных законом ограничений на буксировку. Однако это связано с очевидными ограничениями площади, поэтому неудивительно, что в последнее время стали появляться дома, которые, если можно так выразиться, "расширяют границы", построенные для наиболее эффективного использования внутреннего пространства, систем хранения и, попросту говоря, для комфортного проживания.

Выйдя за рамки стандартов по строительству крошечных домов шириной не более 8,5 футов (2,6 м), компания MitchCraft из Колорадо создала потрясающий сверхширокий микродом на колесах. MitchCraft

Причудливая внешняя отделка выполнена из окрашенного в белый цвет бруса и деревянной черепицы, а в качестве материала для крыши и оконных рам выбрана нержавеющая сталь. Входом в жилище служат двойные стеклянные двери, которые одновременно открывают прекрасный обзор на окружающий ландшафт.

Полноразмерная кухня - большая редкость для дома такого размера. MitchCraft

Благодаря увеличенной ширине Kay's Tiny Home интерьер дома напоминает жилые пространства роскошных яхт. К дополнительным преимуществам можно отнести полноразмерную кухню, большую открытую гостиную и две двухместные спальни, расположенные на мансарде. С другой стороны, владельцы слишком широких мобильных домов, таких как этот, должны получить специальное разрешение на его перевозку.

Вид на просторную кухню с мансарды. MitchCraft

При оформлении дома дизайнеры использовали нейтральные тона, светлые породы древесины, белоснежные стены и зеленые фасады для мебели. Большие стеклянные окна и мансардные люки, установленные во всех помещениях дома, наполняют комнаты естественным светом, обеспечивая при этом свободный доступ свежего воздуха.

Полноразмерная ванная комната предлагает максимум комфорта. MitchCraft

В доме площадью 382 квадратных фута (35,5 квадратных метра) предусмотрена полноразмерная кухня со встроенным обеденным столом, гостиная с пятиместным угловым диваном, две двухместные спальни на мансардном этаже и роскошная ванная комната с полноразмерной ванной.

Полноразмерная гардеробная с сушилкой и стиральной машиной. MitchCraft

Каждый уголок дома приспособлен для дополнительного хранения вещей, включая скрытые выдвижные ящики на лестнице, шкаф для хранения инвентаря, встроенный шкаф-холодильник, потайные ящики под встроенным диваном, полку для обуви перед входной дверью и большой платяной шкаф в главной спальне, оборудованный стиральной машиной и сушилкой.

В хозяйской спальне отсутствует компромисс между пространством и светом. MitchCraft

В целом, строительство крошечного дома Kay's Tiny Home обойдется вам в 171 000 долларов США, что, безусловно, относится к верхнему сегменту рынка. Впрочем, роскошный уровень жизни, повышенный комфорт и дополнительное пространство, предлагаемые этим жильем, пожалуй, стоят того, чтобы потратить немного больше.

Источники: MitchCraft Tiny Homes via Tiny House Talk

1. (https://mitchcrafttinyhomes.com/gallery/kays-29x10-tiny-home/)

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2. (https://tinyhousetalk.com/kays-280-sq-ft-thow-has-an-amazing-bedroom-closet/)

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#архитектура #крошечный домик
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