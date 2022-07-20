Исследование выявило явные различия в паттернах активности при сравнении когнитивно здоровых пожилых людей и людей с болезнью Альцгеймера

В последнее время носимые фитнес-устройства стали особенно популярны, особенно среди пожилых людей, желающих следить за здоровьем своего сердца. Поэтому группа исследователей из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга задалась вопросом, можно ли использовать подобные девайсы для своевременной диагностики ранних признаков деменции. Авторы нового эксперимента считают, что это вполне возможно. Учёные обнаружили явные различия в повседневных моделях движений при сравнении когнитивно здоровых пожилых людей и пациентов с болезнью Альцгеймера.

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Связь между нейродегенерацией и двигательной активностью является хорошо известным фактом. Ученые доказали, что точно диагностировать болезнь Альцгеймера, можно просто изучая походку пациента.

Основным ограничением подобных исследований является сложность компьютерных комплексов необходимых для анализа особенностей движений, коррелирующих с ранней деменцией. Пока такие системы практически невозможно использовать в домашних условиях. Однако в новом проекте ученые попытались воспользоваться более доступными данными, собранными с помощью носимых фитнес-трекеров, таких как Fitbit.

В рамках данной работы были изучены данные 585 человек, участвовавших в проекте по изучению механизмов старения. Перед исследователями стояла задача - установить, зависимость между характером ежедневной активности и когнитивным здоровьем.

Исследователи обнаружили, что во второй половине дня, (примерно с 12 до 18 часов), испытуемые с когнитивными нарушениями двигались значительно меньше здоровых людей. Кроме того, после полудня активность в группе с нарушениями была фрагментарной, то есть такие пациенты были подвижны в течение очень небольших промежутков времени.

По словам руководителя проекта Амала Ванигатунги, снижение активности во второй половине дня напоминает известное явление при болезни Альцгеймера, называемое синдром заходящего солнца, или синдром заката.

"Наблюдать за такой динамикой во второй половине дня было весьма любопытно - поскольку одним из основных симптомов деменции Альцгеймера является феномен "заката", включающий повышенную спутанность сознания и изменения настроения, именно после полудня. Вполне вероятно, что маркеры активности, зарегистрированные фитнес-трекерами, фиксируют некоторые процессы, связанные с такими симптомами", - пояснил Ванигатунга.

На следующем этапе эксперты планируют изучить данные с фитнес-трекеров за более длительные периоды времени. Это позволит понять, насколько выраженными должны быть изменения в движениях, чтобы можно было определить переход от здорового познания к легким нарушениям.

Учёные уверены, что однажды полученные результаты помогут создать "систему мониторинга двигательной активности, позволяющую улавливать изменения в мозге на самых ранних стадиях". Любой способ ранней диагностики таких изменений позволит врачам своевременно вмешаться и замедлить прогрессирование болезни.

"Как правило, мы рассматриваем физическую активность как потенциальную терапию для замедления когнитивного снижения, но это исследование напомнило нам, что замедленность когнитивных процессов может сама быть причиной снижения физической активности. Возможно, в будущем мы сможем отслеживать и выявлять такие изменения для более раннего и эффективного тестирования, чтобы отсрочить и даже предотвратить когнитивные расстройства, которые приводят к болезни Альцгеймера", - сказал Ванигатунга.

Результаты нового проекта были представлены в издании Journal of Alzheimer's Disease.

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Источники: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Journal of Alzheimer's Disease.

1. (https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad215544)

2. (https://publichealth.jhu.edu/2022/tracking-daily-movement-patterns-may-one-day-help-predict-dementia)