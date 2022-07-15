Рекордсменом оказался пульсар Swift J0243.6+6124 - бинарная нейтронная звезда с магнитным полем в 1,6 миллиарда Тесла.

Астрофизикам удалось измерить самое сильное магнитное поле, из всех когда-либо зарегистрированных во Вселенной. Это почетное место досталось одному из мощнейших типов нейтронных звезд, магнитное поле на поверхности, которой составляет более 1,6 миллиарда Тесла.

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Художественная концепция пульсара. NASA

Новый рекордсмен, объект Swift J0243.6+6124 - бинарная звездная система, расположенная в нашей галактике Млечный путь. Она образована из нейтронной звезды, которая высасывает газ из своей звезды-компаньона, формируя вокруг нее диск из газа и пыли. В этом диске плазма движется вдоль магнитных линий к полюсам нейтронной звезды, выбрасывая огромные вспышки рентгеновского излучения. Благодаря быстрому вращению звезды, эти вспышки кажутся нам пульсирующими. Именно такой тип нейтронной звезды был назван рентгеновским аккреционным пульсаром.

Из-за очень мощного излучения эта звезда получила дополнительную характеристику "ультраяркая". Долгое время считалось, что подобная яркость коррелирует с более сильным магнитным полем, однако до настоящего времени никаких прямых измерений магнитного поля таких сверхъярких пульсаров не проводилось.

В настоящее время астрономы могут измерить магнитные поля этих объектов, изучая спектр их рентгеновского излучения. Электроны из плазмы поглощают одни рентгеновские лучи и рассеивают другие, создавая своеобразный отпечаток, который можно использовать для расчета силы магнитного поля

Используя китайский рентгеновский астрономический спутник Insight-HXMT, астрофизики применили этот метод для вычисления магнитного поля пульсар Swift J0243.6+6124. Результат оказался весьма впечатляющим - 1,6 миллиарда Тесла. Это самое мощное магнитное поле из когда-либо зарегистрированных во Вселенной (предыдущим рекордсменом являлся другой пульсар с силой магнитного поля в 1 миллиард Тесла, о котором та же команда сообщала в 2020 году). Для сравнения, самое сильное магнитное поле, когда-либо созданное на Земле, составляет скромные 1 200 Тесла.

Несмотря на то, что это самое сильное магнитное поле, когда-либо измеренное человеком, оно даже близко не может сравниться с силой самого мощного источника во Вселенной. Эта честь принадлежит другому типу нейтронных звезд - магнетару, который, по предварительным оценкам, обладает мощью магнитных волн в 10 миллиардов Тесла.

Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании Astrophysical Journal Letters.

Источники: Китайская академия наук, Astrophysical Journal Letters.

(https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac7711)

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