В укреплении здоровья и увеличении продолжительности жизни важную роль играют как регулярная физическая активность, так и здоровое питание

Задумали провести лишние полчаса в спортзале, чтобы компенсировать эффект от утреннего пончика? Подумайте еще раз. Согласно новому исследованию, проведенному Сиднейским университетом, высокие уровни физической нагрузки не способны компенсировать пагубное влияние неправильной диеты.

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Согласно результатам новых исследований, для того чтобы прожить долгую и здоровую жизнь, крайне важно сочетать правильное питание с интенсивными физическими тренировками. Depositphotos

Руководитель нового эксперимента Мелоди Динг попыталась выяснить, как в долгосрочной перспективе диета и физические упражнения влияют на качество и продолжительность жизни.

Отслеживая данные о состоянии здоровья более четверти миллиона респондентов, новое исследование показало, что люди, активно занимающиеся спортом и при этом плохо питающиеся, безусловно, чувствовали себя лучше, чем те, кто совсем не занимался физическими упражнениями. Однако эффект от физической активности, значительно снижался, если человек придерживался нездоровой диеты.

"Возможно, кто-то надеется, что сможет компенсировать последствия неправильного питания за счет интенсивной физической нагрузки или наоборот, нивелировать недостаток физических упражнений за счет качественного питания, однако результаты исследований говорят, что это нет так ", - считает Динг. "В укреплении здоровья и долголетия важную роль играют оба фактора - регулярные занятия спортом и здоровое питание".

В исследовании оценивалась смертность от всех причин, а также конкретные показатели смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По всем критериям люди, которые постоянно занимались физическими упражнениями и придерживались здорового питания, имели более низкий риск летального исхода по сравнению с теми, кто был физически малоактивен и плохо питался.

Разумеется, данное исследование не лишено недостатков, поскольку в анализируемой информации о состоянии здоровья отсутствуют подробные сведения о конкретных характеристиках рациона питания. Под высококачественной диетой в данном случае понималось, как минимум, пять порций фруктов или овощей в день, минимальное потребление красного мяса и две порции рыбы в неделю.

При этом Динг подчеркивает, что эти результаты вовсе не означают, что люди, питающиеся некачественной пищей, должны отказаться от любой формы физической активности. В отсутствие правильного питания физическая нагрузка по-прежнему приносит очевидную пользу, однако (как показал данный эксперимент) занятия спортом не полностью нейтрализуют негативное воздействие нездоровой диеты.

"Независимо друг от друга, и диета, и физическая активность имеют решающее значение для здоровья и долголетия", - заявила Динг. "Не следует думать, что если нет возможности придерживаться здорового питания, то нужно отказаться от физических упражнений, и наоборот. Однако, если это возможно, старайтесь делать и то, и другое правильно".

Результаты данного исследования были представлены в издании British Journal of Sports Medicine.

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Источники: University of Sydney, Journal of Sports Medicine.

(https://www.scimex.org/newsfeed/can-you-outrun-a-poor-diet)

(https://bjsm.bmj.com/content/early/2022/07/08/bjsports-2021-105195)