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Существующий препарат от мигрени подавляет аппетит и сокращает объем жировой ткани
Ученые продемонстрировали, как обычный препарат от мигрени может быть использован для борьбы с ожирением.
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Используя известный препарат от мигрени, и экспериментируя с его способностью сдерживать потребление пищи, ученые продемонстрировали, как с помощью данного медикамента можно снизить массу тела у мышей, страдающих ожирением. Результаты данного эксперимента открывают хорошие перспективы для повторного применения этого распространенного лекарства для борьбы с ожирением, а также помогают учёным лучше понять роль серотонина в регуляции аппетита.

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Ученые продемонстрировали, как обычный препарат от мигрени может быть использован для борьбы с ожирением. Depositphotos

Этот эксперимент основан на результатах предыдущих исследований, в которых изучалась связь между аппетитом и серотонином, одним из основных нейротрансмиттеров, влияющих на различные процессы нашего организма, такие как регуляция настроения, сна, сексуального поведения и двигательной функции. Однако его влияние на пищевое поведение - это довольно сложный процесс, в котором участвуют 15 различных серотониновых рецепторов - молекул, которые распознают серотонин и в результате изменяют клеточные процессы.

В более ранних экспериментах ученые изучали, как различные медикаменты воздействуют на такие рецепторы, однако среди них не было триптанов.  Это распространенные препараты для лечения острых мигреней и кластерных головных болей, которые воздействуют на серотониновый рецептор Htr1b.

Для того чтобы изучить их потенциальное влияние на аппетит и потерю веса, ученые взяли шесть рецептурных триптанов и протестировали их на мышах, страдающих ожирением и в течение семи недель получавших диету с высоким содержанием жира. Два из них практически не повлияли на аппетит грызунов, но остальные четыре заставили мышей съедать меньше пищи. Особенно эффективным оказался фроватриптан, употребление, которого в течение 24 дней привело к снижению массы тела в среднем на 3,6 процента.

"Нам удалось установить, что эти препараты, и один из них в особенности, способны снизить массу тела и улучшить метаболизм глюкозы менее чем за месяц, и это весьма впечатляет", - рассказывает руководитель исследования Чен Лю.

В дальнейшем исследователи модифицировали мышей, лишив их рецептора Htr1b, и ввели им фроватриптан. При этом лекарство больше не снижало аппетит и не стимулировало потерю веса у грызунов. Это подтвердило предположение ученых о том, что фроватриптан воздействует исключительно на рецептор 1B гидрокситриптамина. Кроме того, ученые смогли точно описать нейроны мозга, которые играли решающую роль в регуляции аппетита данным рецептором.

"Мы показали, что существует реальный потенциал перепрофилирования подобных препаратов, которые уже давно считаются безопасными и используются для подавления аппетита и снижения веса", - сказал руководитель исследования Лю.

Результаты исследований были представлены в медицинском альманахе Journal of Experimental Medicine.

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Источники: University of Texas Southwestern, Journal of Experimental Medicine, Википедиа 
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Серотонин)
(https://www.utsouthwestern.edu/newsroom/articles/year-2022/july-migraine-drug-in-weight-loss.html)
(https://rupress.org/jem/article-abstract/219/8/e20212307/213337/Delineating-a-serotonin-1B-receptor-circuit-for?redirectedFrom=fulltext)

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#ожирение #мигрень #триптаны #фроватриптан
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