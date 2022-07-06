Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Европейский Союз признал газ и ядерное топливо "зеленым" видом энергии
В среду европейские законодатели проголосовали за то, чтобы признать "зелеными" целый ряд проектов в области газовой и ядерной энергетики.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 дешевле 70 тр в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

В среду европейские законодатели неожиданно проголосовали за то, чтобы объявить некоторые газовые и ядерные энергетические проекты "зелеными". Кроме того, они договорились, что эти проекты должны получить доступ к дешевым кредитам и государственным субсидиям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

реклама

hrui/iStock

328 за, 278 против

Предложение было внесено Европейской комиссией. За его принятие проголосовали депутаты, присутствовавшие на заседании Европейского парламента в Страсбурге (Франция): 328 голосов "за" и 278 "против". Это решение вызвало недовольство оппонентов, которые утверждают, что эти проекты не являются экологически чистыми.

Такая стратегия, известная как "таксономия", предоставит союзу, состоящему из 27 промышленно развитых и богатых стран, поддержку в его борьбе за замещение российских источников энергии. Кроме этого она будет направлена на противодействие "зеленому промыванию мозгов", то есть практике присвоения зеленого статуса проектам, которые на самом деле таковыми не являются.

Противники этой концепции утверждают, что газовые и ядерные проекты не являются действительно экологичными и не поддерживают амбициозные цели Европы по сокращению выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Однако проблема в большей степени затрагивает газовые проекты, чем ядерные.

Ранее в феврале этого года было опубликовано исследование, которое показало, что ядерная энергетика может быть экологичным источником энергии, который может помочь странам достичь нулевого уровня выбросов.

"В условиях жесткого контроля за выбросами парниковых газов надежное производство электроэнергии, обеспечиваемое ядерной энергетикой, имеет огромное потенциальное значение в энергосистемах большинства стран", - говорится в заявлении автора исследования Лей Дуань из Департамента глобальной экологии Университета Карнеги. "Регионы с ограниченными ветровыми источниками могут выиграть от использования ядерной энергетики на ранних этапах перехода к нулевым выбросам, а странам с очень хорошими ветровыми ресурсами она понадобится только для того, чтобы избавиться от последних следов эмиссии углерода".

Экологи даже официально заявили о своей поддержке ядерной энергии. Вместе с тем, ни одно из исследований не привело доказательств в пользу экологичности газа, являющимся сильным источником загрязнения окружающей среды. 

Другие регионы

Европейская комиссия признала, что газ и атомная энергетика не вполне соответствуют ее экологическим целям, но заявила, что они являются важнейшим шагом на пути перехода Европы от нынешнего энергобаланса к углеродно-нейтральному будущему. Она также указывает на тот факт, что газ был признан топливом с "низким уровнем выбросов".

Последнее утверждение справедливо, но только в сравнении с углем,  который чрезвычайно загрязняет окружающую среду. Теперь возникает вопрос, поддержат ли это новое решение регионы в стремлении ограничить потепление планеты до 1,5 градусов по Цельсию, или 2,7 градусов по Фаренгейту, к 2100 году. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: The New York Times, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Таксономия)
(https://www.steelland.ru/stat/digest/6265.html)
(https://www.nytimes.com/2022/07/06/world/europe/eu-green-energy-gas-nuclear.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#европа #газ #ядерная энергия #голосование #зеленый
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Крупнейшая майнинговая компания в РФ договорилась с Газпромом о получении дешёвого электричества
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
26
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
8
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
2
Видеокарты в РФ сильно подорожали на фоне падения рубля, но шанс купить недорогую модель остаётся
37
Прощальная распродажа в IKEA запомнится большим скандалом
2
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
4
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Тинькофф банк вернул деньги блогеру, у которого списали 100% рекламного дохода в виде комиссии
10
В Европе назревает конфликт за доступ к газу из РФ, а Германия потеряет $1 трлн из-за санкций
24
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
7
На бургерах в сети фастфуда "Вкусно - и точка" обнаружена плесень и останки насекомых
22
В магазинах РФ резко подорожали процессоры – ищем самые выгодны предложения со скидками на 5 июля
11
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5
Жители РФ могут сделать предзаказ S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl, но цена ощутимо подросла
98
Финальные характеристики видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 – до $2000, 90 TFLOP и частота до 3 ГГц
5
Майнеры Биткоина на грани разорения – доходы от добычи ВТС перестали покрывать расходы по кредитам
22
Что ждать от Биткоина в июле 2022г – резкий обвал на фоне падения экономики США по мнению РБК
11
Blizzard потребовала от фаната Warcraft III прекратить работу над альтернативным движком для стратегии
10
Британцы научились отматывать электросчетчики - энергокомпании бьют тревогу
6
Ученые создали из яда воронкообразного паука эффективное лекарство от инфарктов и инсультов
3

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
276
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
48
Эксперимент с Windows 10 PE — загружаемся с флешки, выходим в интернет и играем в игры
29
Главные игры июля 2022 года
10
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
59
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

ronoho
19:50
линус написал только ядро первой системы. самими дистрибутивами он не занимался, не занимается и заниматься не будет. ос линукс опенсорс, т.е. код открыт, переписывай его под свои нужды, вставляй своё...
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Муж_ЗАГЛOTA
19:46
БП и ВК в 2 слота -> точно??? т.е. ваш БП особенный ??? Шире корпуса и ВК длиннее 32 см??? Проблема в том что Ginzzu D370 просто шире на 5 см ибо у ВАШЕГО корпуса еще подставка имеет размеры! Предо...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Арсений Иголкин
19:44
топы амд в текущем поколении разве не сильно слабее по пропускной способности памяти чем топы нвидии ?
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
TheBonus
19:44
Еще один лохотрон закрылся
Рынок NFT рухнул вместе со стоимостью наиболее известных криптовалют
LaughingMan
19:42
Рекордную стоимость он то получит... В этом я не сомневаюсь. Но в чем, точно нет сомнений, что эпл ни копейки от меня не получит. Ни за 14-й, ни за 15-й низакакое американское говно. Аминь
iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
Муж_ЗАГЛOTA
19:41
Автор обиделся??? А я хотел как лучше!
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Second2None
19:41
Такие же долбояшеры как автор еще и минусуют. Вся проблема большинства населения постсовка это боязнь расстаться с хламом "нажитым непосильным трудом". Что мешает снять эти говнокартинки в рамочках ку...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
swr5
19:40
Бери исходники и на их основе пиши отечественное, это как из кирпича сделать свой дом, кирпич может быть любой хоть из Африки привезенный и там сделанный, а дом из него уже свой, родной.
Борт №1 переходит на Linux – самолёт В. Путина и отряд «Россия» отказывается от Windows
Арсений Иголкин
19:39
ничего она не снижает, разве что если на максимальных оборотах сравнивать, водянка в отличие от чисто воздушных кулеров работает всегда - шуршит помпа, крутится вентиль на радиаторе даже в простое
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
Chimbal
19:38
БП не влезет, видеокарта не влезет, при этом он еще имеет больше объем чем мой самодельный корпус в который все влезло... Если не можешь ничего предложить на этом я тебя оставляю, лучше поиграю в как...
Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 8
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем