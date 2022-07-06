В среду европейские законодатели проголосовали за то, чтобы признать "зелеными" целый ряд проектов в области газовой и ядерной энергетики.

В среду европейские законодатели неожиданно проголосовали за то, чтобы объявить некоторые газовые и ядерные энергетические проекты "зелеными". Кроме того, они договорились, что эти проекты должны получить доступ к дешевым кредитам и государственным субсидиям. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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hrui/iStock

328 за, 278 против

Предложение было внесено Европейской комиссией. За его принятие проголосовали депутаты, присутствовавшие на заседании Европейского парламента в Страсбурге (Франция): 328 голосов "за" и 278 "против". Это решение вызвало недовольство оппонентов, которые утверждают, что эти проекты не являются экологически чистыми.

Такая стратегия, известная как "таксономия", предоставит союзу, состоящему из 27 промышленно развитых и богатых стран, поддержку в его борьбе за замещение российских источников энергии. Кроме этого она будет направлена на противодействие "зеленому промыванию мозгов", то есть практике присвоения зеленого статуса проектам, которые на самом деле таковыми не являются.

Противники этой концепции утверждают, что газовые и ядерные проекты не являются действительно экологичными и не поддерживают амбициозные цели Европы по сокращению выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Однако проблема в большей степени затрагивает газовые проекты, чем ядерные.

Ранее в феврале этого года было опубликовано исследование, которое показало, что ядерная энергетика может быть экологичным источником энергии, который может помочь странам достичь нулевого уровня выбросов.

"В условиях жесткого контроля за выбросами парниковых газов надежное производство электроэнергии, обеспечиваемое ядерной энергетикой, имеет огромное потенциальное значение в энергосистемах большинства стран", - говорится в заявлении автора исследования Лей Дуань из Департамента глобальной экологии Университета Карнеги. "Регионы с ограниченными ветровыми источниками могут выиграть от использования ядерной энергетики на ранних этапах перехода к нулевым выбросам, а странам с очень хорошими ветровыми ресурсами она понадобится только для того, чтобы избавиться от последних следов эмиссии углерода".

Экологи даже официально заявили о своей поддержке ядерной энергии. Вместе с тем, ни одно из исследований не привело доказательств в пользу экологичности газа, являющимся сильным источником загрязнения окружающей среды.

Другие регионы

Европейская комиссия признала, что газ и атомная энергетика не вполне соответствуют ее экологическим целям, но заявила, что они являются важнейшим шагом на пути перехода Европы от нынешнего энергобаланса к углеродно-нейтральному будущему. Она также указывает на тот факт, что газ был признан топливом с "низким уровнем выбросов".

Последнее утверждение справедливо, но только в сравнении с углем, который чрезвычайно загрязняет окружающую среду. Теперь возникает вопрос, поддержат ли это новое решение регионы в стремлении ограничить потепление планеты до 1,5 градусов по Цельсию, или 2,7 градусов по Фаренгейту, к 2100 году.

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Источники: The New York Times, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Таксономия)

(https://www.steelland.ru/stat/digest/6265.html)

(https://www.nytimes.com/2022/07/06/world/europe/eu-green-energy-gas-nuclear.html)