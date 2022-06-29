Номинальная мощность установки по улавливанию CO2 составит 36 000 тонн в год.

Climeworks AG, швейцарская компания, специализирующаяся на технологии Direct Air Capture (DAC), заложила в Исландии фундамент для строительства крупнейшего в стране объекта прямого улавливания и хранения углерода под названием Mammoth, говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник. Это уже второе подобное предприятие, построенное компанией.

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Иллюстрация того, как будет выглядеть хранилище после завершения строительства. Climeworks

Довольно амбициозная программа

Строительство данного хранилища представляет собой лишь один из этапов чрезвычайно амбициозной программы компании. "С номинальной мощностью по улавливанию CO2 в 36'000 тонн в год после полного ввода в эксплуатацию, Mammoth представляет собой наглядный пример амбициозного плана Climeworks по расширению масштабов производства: многомегатонная мощность к 2030 году и гигатонная мощность к 2050 году!", - говорится в заявлении Climeworks.

Ожидается, что строительство продлится от 18 до 24 месяцев, после чего компания приступит к операционной деятельности. Стартап Climeworks был основан в 2009 году доктором Яном Вурцбахером и доктором Кристофом Гебальдом. Эти два инженера познакомились во время учебы в Федеральной высшей технической школе Цюриха и в рамках своей докторской диссертации разработали технологию DAC, на которой сейчас базируется их компания.

Сегодня компания хорошо известна благодаря своей технологии Orca - первой в мире крупномасштабной установке прямого улавливания и хранения CO2. Этот объект был введен в эксплуатацию в 2021 году и насчитывал восемь воздухосборников с номинальной мощностью улавливания 4 000 тонн углекислого газа в год.

Как было изложено ранее, технология DAC от компании Climeworks состоит из модульных коллекторов CO2, которые могут быть соединены в единую систему для быстрого и эффективного улавливания выбросов углерода и превращения их в безвредные вещества пригодные для коммерческого использования. Они функционируют благодаря двухэтапному процессу. Сначала воздух засасывается в коллектор системой мощных вентиляторов, где высокоселективные химические фильтры улавливают CO2.

Как только фильтры заполняются углекислым газом, коллектор закрывается, и температура внутри него повышается до 176-212 °F (80-100 °C). В результате происходит высвобождение углекислого газа, который используется для получения сжатого CO2, идущего на производство биотоплива или углеродно-нейтральных материалов. В Исландии откачанный углерод смешивается с водой и закачивается под землю, где в течение нескольких лет после реакции с базальтом превращается в карбонатные породы.

Ожидается, что строительство Mammoth займет полтора два года, после чего начнется эксплуатация объекта. Climeworks

Энергия из возобновляемых источников

Кроме того, весь процесс работает на возобновляемой энергии (в случае с геотермальной установкой Orca), что означает, что на каждые 100 тонн уловленного углекислого газа из атмосферы навсегда удаляется как минимум 90 тонн.

DAC является чрезвычайно эффективной технологией по сравнению с такими методами удаления углерода, как облесение и лесовосстановление. Она требует минимального использования земли и воды, что делает ее эффективным вариантом дополнения естественных технологий в борьбе с изменением климата.

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И это очень хорошо, потому что в борьбе с изменением климата необходима любая помощь. Такие объекты, наряду с другими методиками по предотвращению изменения климата, могут стать решающим фактором, способным предотвратить экологическую катастрофу.

Источники: Climeworks AG, Википедиа, Актуальные проблемы энергетики

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Лесовосстановление)

(https://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/2056/ОБЛЕСЕНИЕ)

(https://climeworks.com/news/climeworks-announces-groundbreaking-on-mammoth)

(https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/75735/29-33.pdf)