Новое исследование позволило по-новому взглянуть на поведение жировой ткани при воздействии низких температур.

Учёные постоянно исследуют важную роль воспаления в образовании жировой ткани, а также его влияние на такие механизмы как резистентность к инсулину, регуляция обмена глюкозы и риск развития диабета. Результаты последнего эксперимента позволили получить новые данные в этой области. Учёные продемонстрировали, как воздействие холодных температур стимулирует производство полезных молекул, способных обращать вспять этот тип воспаления и снижать массу тела у мышиных моделей. Разработанная технология позволит создать новые терапевтические механизмы, вызывающие аналогичные реакции в организме человека.

реклама

Новое исследование позволило по-новому взглянуть на поведение жировой ткани при воздействии низких температур. Depositphotos

Исследование, возглавляемое учеными из Joslin Diabetes Center и Brigham and Women's Hospital, ставило перед собой цель лучше разобраться в процессах хронического воспаления связанного с ожирением. Результаты более ранних экспериментов показали, что воздействие холода может значительно улучшить чувствительность к инсулину, как у людей, так и у лабораторных животных, а также привести к образованию липидных медиаторов воспаления в так называемой буром жире.

Бурая жировая ткань в отличии от белого жира (разновидность ткани, которая накапливает избыток энергии и "приводит к образованию "пивных животов" и "любовных ручек") отличается тем, что в процессе согревания нашего организма сжигает в пять раз большее количество липидов и глюкозы. В этом смысле бурый жир считается "хорошим", и по этой причине он находится в центре многих исследований направленных на борьбу с ожирением. Цель таких экспериментов - преобразовать один тип жировой ткани в другой, тем самым решив проблемы избыточной массы тела и сопутствующих заболеваний, связанных с лишним весом.

В рамках нового эксперимента ученые кормили мышей западной высоколорийной диетой, что привело к их ожирению. Поместив животных в холодную среду с температурой около 40 °F (4,4 °C) учёные обнаружили, что у грызунов "значительно повысилась чувствительность к инсулину и улучшился метаболизм глюкозы". Кроме того, у подопытных образцов значительно снизился индекс массы тела (по сравнению с мышами контрольной группы, содержавшейся при комнатной температуре). И, что особенно важно, ученые зафиксировали значительное сокращение воспалительных реакций. Как показали дальнейшие наблюдения, эффективность этих процессов была обусловлена медиатором Maresin 2 - молекулой естественного происхождения вырабатываемого в буром жире.

"Мы обнаружили, что бурый жир производит Maresin 2, который устраняет воспаление в организме, преимущественно в печени", - рассказывает ведущий автор исследования Мэтью Спайт. "Полученные результаты свидетельствуют о ранее не изученной функции бурого жира в купировании воспаления на фоне ожирения посредством выработки этого важного липидного медиатора".

Результаты данного эксперимента подтверждают другие интересные данные о реакции жира на воздействие различных температур. Так в исследовании за 2020 год было показано, что высокоинтенсивные интервальные тренировки на холоде могут ускорить сжигание жира по сравнению с тренировками при комнатной температуре. К сожалению, медиатор Maresin 2 слишком быстро разрушается в организме и пока его нельзя использовать в качестве эффективного лекарственного препарата. Однако ученые постоянно продолжают исследовать новые более стабильные химические аналоги, которые можно было бы применить для борьбы с хроническими заболеваниям, связанными с ожирением.

"Результаты многочисленных экспериментов указывают на то, что ожирение и метаболический синдром тесно связаны с развитием хронического воспаления, которое приводит к устойчивой системной инсулинорезистентности. Поэтому купирование воспаления при ожирении может стать перспективным методом терапии сопутствующих ожирению заболеваний", - отметил один из руководителей научной работы Ю-Хуа Тсенг.

анонсы и реклама 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3080 - 90 тр в Регарде RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Результаты данного проекта были представлены в научном издании Nature Metabolism

Источники: Joslin Diabetes Center via EurekAlert, journal Nature Metabolism, Википедиа. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурая_жировая_ткань)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_жировая_ткань)

(https://www.eurekalert.org/news-releases/957200)

(https://www.nature.com/articles/s42255-022-00590-0)