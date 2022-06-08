Apple уже тестирует будущие iPhone с портами USB-C

Исполнительные органы Европейского союза достигли соглашения о том, чтобы сделать USB-C порты для зарядки обязательными для малых и средних портативных электронных устройств на территории региона. Это означает, что в скором времени многие устройства Apple, включая iPhone, продаваемые в странах ЕС, будут работать с любым зарядным устройством.

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Практически в каждой семье дома есть ящик, коробка или пакет, набитые старыми зарядными устройствами. Порты для зарядки ноутбуков отличаются от портов смартфонов, а если вы являетесь владельцем какого-либо устройства Apple, то прекрасно знаете, в какое затруднительное положение можно попасть, забыв зарядное устройство дома. Поскольку с каждым годом список устройств пополняется, количество зарядных устройств, используемых человеком, растет, а вместе с ним растет и количество отходов электроники.

Евросоюз решил проблему зарядных устройств

По оценкам ЕС, потребители региона тратят более 2,4 млрд евро (2,57 млрд долларов США) на автономные зарядные устройства, при этом ежегодно в виде мусора на свалку отправляется более 11 000 тонн выброшенных "зарядок".

Чтобы предотвратить такое нерациональное использование ресурсов, в сентябре прошлого года ЕС предложил план по внедрению интерфейса USB-C в качестве единого стандарта зарядных портов. И вот, наконец-то, страны коалиции договорились о том, что такие электронные устройства, как смартфоны, игровые консоли, электронные книги, наушники, портативные навигационные системы, клавиатуры, мыши и портативные колонки должны быть оснащены этим портом уже к осени 2024 года.

Исключение сделано для производителей ноутбуков, у которых будет время до 2026 года, чтобы внести соответствующие изменения. Как сообщает агентство Bloomberg, "это важная веха для ЕС, которому теперь необходимо, чтобы парламент и 27 членов подписали соглашение, чтобы оно стало юридически обязательным".

Что будет делать Apple?

Поскольку большинство производителей устройств уже давно перешли на использование USB-C в своих устройствах, ожидается, что этот документ в большей степени затронет Apple. В настоящее время Apple продолжает использовать в большей части своей продукции фирменные разъемы Lightning, но уже перешла на использование USB-C в ноутбуках Macbook.

В прошлом году студент-инженер из Швейцарского федерального технологического института показал всему миру, как можно модифицировать iPhone для зарядки через порт USB-C. Так что, вполне очевидно, что нежелание Apple переходить на порты USB-C не связано с какими-то ни было техническими проблемами.

Компания, которая больше не поставляет зарядные устройства в комплекте со своими iPhone, даже раскритиковала подобное решение, заявив, что отсутствие дополнительных вариантов зарядки будет препятствовать развитию инноваций. Но ведь инновации в USB были сделаны не одной компанией, а целым консорциумом, преследующим некоммерческие цели, среди которых, между прочим, была и Apple. "Следовательно, инновации по-прежнему могут развиваться без прямых издержек для потребителей". Пока Apple никак не отреагировала на последние события, но в прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило, что компания уже тестирует iPhone с портами USB-C.

Так что, вероятнее всего, компания уже смирилась с нововведениями, и в скором времени от одной зарядки смогут питаться все ноутбуки, смартфоны и планшеты, включая кончено устройства Apple.

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Источники: Europa.eu, Bloomberg,

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-07/eu-agrees-to-force-apple-phones-tablets-to-use-common-charger)

(https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-13/apple-plans-to-change-iphone-charging-port-to-meet-new-eu-law)

(https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32196/deal-on-common-charger-reducing-hassle-for-consumers-and-curbing-e-waste)